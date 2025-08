Ezio Greggio intervistato in Irlanda, ma nessuno lo riconosce: “In Italia conduco Striscia la notizia”

Un episodio curioso e divertente ha coinvolto Ezio Greggio, noto conduttore televisivo italiano, durante la sua partecipazione al “The Galway Races Summer Festival” in Irlanda, un evento annuale dedicato alle corse di cavalli. All’ingresso della manifestazione, Greggio è stato fermato da un intervistatore locale che, ignaro della sua fama, gli ha rivolto alcune domande di rito. Il conduttore, noto per la sua ironia, ha risposto con grande leggerezza, trasformando l’intervista in un momento di puro intrattenimento.





Il siparietto è iniziato quando l’intervistatore ha chiesto a Greggio di presentarsi e spiegare il motivo della sua presenza al festival. Il conduttore ha raccontato: “È il primo anno che vengo a vedere le corse. Sono fantastiche, le amo”. Ha poi aggiunto che il suo legame con l’Irlanda va ben oltre una semplice visita occasionale: “Vengo da Milano, in Italia. Non è la mia prima volta in Irlanda. È un paese che amo anche quando piove. Ho una casa qui vicino e vengo in questo paese da 30 anni, ma è la prima volta che partecipo alle Galway Races”.

Il momento più esilarante dell’intervista è arrivato quando gli è stato chiesto che lavoro svolgesse. Ezio Greggio, con il suo inconfondibile stile, ha risposto: “Sono un attore, regista, produttore e presentatore. Ho lavorato a Hollywood in diversi film e da 37 anni conduco uno show tv in Italia: si chiama Striscia la notizia. Gli italiani lo conoscono molto bene”. L’intervistatore, evidentemente sorpreso, ha realizzato solo in quel momento di trovarsi davanti a una figura di spicco della televisione italiana.

La conversazione ha continuato a regalare momenti divertenti quando Greggio ha scherzato sulla sua rubrica telefonica. Alla domanda su chi fosse la persona più famosa il cui numero fosse salvato nel suo telefono, ha risposto con una battuta: “Io. E dopo di me, molte altre persone: Roberto Benigni, che ha vinto un Oscar, e Mel Brooks, con cui ho lavorato in tre film. E moltissimi altri ancora”. La risposta ha strappato un sorriso all’intervistatore e ai presenti.

L’episodio mette in luce l’abilità di Ezio Greggio nel gestire situazioni impreviste con umorismo e professionalità. Nonostante non sia stato riconosciuto immediatamente, il conduttore ha saputo trasformare l’occasione in un momento di intrattenimento, dimostrando ancora una volta perché è considerato uno dei volti più amati della televisione italiana.

Il “The Galway Races Summer Festival” è uno degli eventi più importanti del panorama sportivo irlandese e attira ogni anno migliaia di appassionati da tutto il mondo. La partecipazione di una figura come Ezio Greggio aggiunge senza dubbio un tocco internazionale alla manifestazione. Il conduttore ha sottolineato il suo amore per l’Irlanda, un paese che frequenta regolarmente da decenni e dove possiede una casa.

Questo episodio ha anche evidenziato quanto la fama di personaggi televisivi possa essere circoscritta al proprio paese d’origine. Nonostante il ruolo di primo piano che Ezio Greggio ricopre nel panorama televisivo italiano grazie al programma “Striscia la notizia”, il conduttore non è stato immediatamente riconosciuto in Irlanda, dimostrando come il contesto culturale possa influire sulla percezione della notorietà.

La capacità di Greggio di affrontare la situazione con ironia e leggerezza rappresenta un esempio di professionalità e carisma. Le sue risposte hanno trasformato un’intervista ordinaria in un momento memorabile per gli spettatori presenti e per chi ha successivamente visto il video dell’intervista online.