Fabio Fazio sorride mentre l’ospite definisce Meloni “menzognera”: bufera sul web





Gianrico Carofiglio, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", critica duramente la destra e il governo Meloni.





Lo scrittore, presentando il suo nuovo libro “Con parole precise. Manuale di autodifesa civile”, una sorta di guida alla comunicazione politica orientata verso il campo progressista, muove l’attacco all’esecutivo proprio partendo dall’importanza delle parole.

Carofiglio afferma che il governo e la destra “ipnotizzano” gli elettori attraverso l’uso delle parole, cercando di disorientarli dicendo tutto e il contrario di tutto. “Offrono diverse informazioni, in velocità, e il gioco è fatto”, afferma tra i sorrisi di Fazio.

A questo punto, Carofiglio sferra l’affondo: “Prendiamo il caso del blocco navale annunciato da Giorgia Meloni prima delle elezioni. Lo ha detto ma non l’ha fatto perché sa che si tratta di qualcosa di irrealizzabile”.

“Il blocco navale era ed è una cosa vietata da leggi internazionali. Blocco navale è un messaggio ed una potente metafora. Non è un concetto politico: è una sparata propagandistica.” Gianrico Carofiglio a #CTCF ed il libro “Con parole precise. Manuale di autodifesa civile” pic.twitter.com/5phdnscbvU — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 12, 2025

A questo punto, un elettore potrebbe elaborare un concetto, che potrebbe poi essere sintetizzato come “non è un’idea così male”.

L’intervistato ribadisce: “L’ipnosi è una pratica diffusa tra i leader politici, soprattutto a destra in questo periodo storico”. In altre parole, gli elettori di destra sarebbero ipnotizzati e privi degli strumenti culturali e cognitivi necessari per una scelta autonoma. Un’affermazione discutibile, che trova spazio in un contesto televisivo condotto da Fazio. È questa la normalità?



