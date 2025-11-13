Fabio Ferrari chiamato per il provino dell’Isola dei Famosi, ma dice no: “Treno e hotel li pago io? Arrivo subito…”





Fabio Ferrari, celebre attore italiano e volto storico della serie cult I ragazzi della III C, ha recentemente condiviso sui suoi social network di essere stato contattato dagli autori dell’Isola dei Famosi per partecipare alla prossima edizione del reality show. Tuttavia, l’attore ha deciso di declinare l’invito, spiegando le sue ragioni in un video su Instagram, dove ha utilizzato un tono ironico per raccontare la sua esperienza.





Negli ultimi tempi, Fabio Ferrari ha dimostrato di saper utilizzare le piattaforme social con intelligenza, condividendo non solo momenti della sua vita privata ma anche le sue opinioni su vari temi di attualità. Questo approccio ha contribuito a creare una community di follower affezionati, che probabilmente ha attirato l’attenzione degli autori del programma televisivo, spingendoli a contattarlo per un possibile ingaggio.

Nel video pubblicato, Ferrari racconta di aver ricevuto una telefonata dal suo agente, che gli ha comunicato: “Ti vogliono per l’Isola dei Famosi”. La risposta dell’attore è stata immediata e decisa: “Non mi ci vedo, non mi sento portato”. Nonostante il suo iniziale rifiuto, l’agente ha cercato di convincerlo, sottolineando che gli autori del programma realizzano anche altri format interessanti e suggerendo di incontrarli per discutere della proposta. Così, Ferrari ha accettato di prendere parte all’incontro.

Tuttavia, durante il processo di organizzazione del viaggio, l’attore ha scoperto che non c’era budget disponibile per il treno e per l’alloggio necessari per il viaggio da Roma a Milano, dove si sarebbe dovuto tenere l’incontro. Questo ha portato Ferrari a rendersi conto che tutte le spese sarebbero ricadute su di lui. Di fronte a questa situazione, l’attore ha deciso di rifiutare definitivamente l’offerta.

Nel suo video, per sottolineare il suo rifiuto in modo creativo, Ferrari si è seduto al pianoforte e ha iniziato a suonare un brano di Beethoven, concludendo la sua performance con la frase: “Adesso vengo”. Questo gesto ha suscitato una reazione entusiasta da parte dei suoi follower, che hanno commentato con frasi del tipo: “Hai fatto bene!” e “Io avrei suonato ‘te c’hanno mai mannato a quel paese”.

L’atteggiamento di Fabio Ferrari ha colpito positivamente i suoi sostenitori, i quali hanno apprezzato sia la sua ironia che la sua decisione di non partecipare al programma a causa delle condizioni poco favorevoli. La situazione ha aperto una discussione sui budget e sulle spese associate ai reality show, ponendo interrogativi su come vengano gestiti gli ingaggi e le spese per i concorrenti.



