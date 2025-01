Fabrizio Corona accusa Chiara Ferragni: “Hai tradito Fedez più volte, anche con Achille Lauro”

Fabrizio Corona risponde duramente a Chiara Ferragni, rivelando presunti tradimenti e conflitti familiari tra l’influencer e Fedez. Ecco tutte le dichiarazioni.

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha deciso di rispondere a Chiara Ferragni dopo alcune sue storie su Instagram. L’influencer aveva accusato Fedez e il suo amico Corona di aver orchestrato insieme la diffusione della relazione segreta tra il rapper e l’amante Angelica Montini, una relazione che, secondo Ferragni, sarebbe durata durante tutto il matrimonio con Fedez.





Corona non ha tardato a replicare con accuse pesanti, rivelando che anche Chiara Ferragni avrebbe avuto tradimenti durante il matrimonio. Tra i suoi presunti amanti, Corona ha menzionato Achille Lauro, spiegando che Fedez era a conoscenza della relazione perché la Ferragni lo aveva ammesso direttamente al marito:

“Ti dimentichi, cara Chiara, chi sono e cosa faccio. Racconterò la ‘mogliettina perfetta’ che sei, quante bugie racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?”

Corona accusa Ferragni di non stare mai con i figli

Nel suo lungo attacco, Fabrizio Corona ha anche puntato il dito contro la Ferragni riguardo alla sua gestione della famiglia. Secondo lui, l’influencer non starebbe mai con i suoi figli Leone e Vittoria, accusandola di volerli mostrare solo sui social. Inoltre, ha sostenuto che la Ferragni avrebbe insistito affinché Fedez li mostrasse pubblicamente, nonostante la sua assenza nella loro vita quotidiana:

“È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate.”

La risposta di Chiara Ferragni a Fabrizio Corona

Poco prima delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, Chiara Ferragni aveva rotto il silenzio su Instagram, accusando il suo ex marito di orchestrare insieme a Corona ulteriori dettagli sulla relazione con l’amante, probabilmente per vendicarsi della fine della loro relazione. Ferragni ha scritto:

“Decidere a tavolino insieme al suo amico ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente probabilmente per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dell’amante è stato un colpo davvero basso.”

L’influencer aveva scoperto della relazione di Fedez con Angelica Montini lo scorso Natale, un colpo che l’ha segnata profondamente.