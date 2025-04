Fan scatenati per Zeudi, la raccolta fondi del Grande Fratello raggiunge numeri incredibili

La finale del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, ha regalato un epilogo che nessuno si sarebbe aspettato. A vincere l’edizione è stata Jessica Morlacchi, che ha ribaltato ogni previsione e conquistato il titolo. Fino a pochi giorni fa, infatti, la favorita indiscussa sembrava essere Zeudi Di Palma, ma il suo percorso si è bruscamente interrotto durante il televoto flash. Questo ha visto prevalere Helena Prestes, che ha escluso Zeudi dalla corsa al podio, fermandola al quinto posto. Un risultato che ha lasciato molti spettatori sorpresi e, in alcuni casi, amareggiati.





Dopo mesi trascorsi all’interno della Casa, Zeudi Di Palma è tornata alla vita quotidiana, riabbracciando amici e familiari. Nonostante la delusione per il risultato, l’ex Miss Italia sembra intenzionata a voltare pagina con eleganza. Tuttavia, il suo pubblico non sembra disposto a fare altrettanto. Sui social, infatti, l’eliminazione di Zeudi ha scatenato un’ondata di polemiche, con molti fan che hanno definito il verdetto del televoto “ingiusto” e “inaccettabile”.

A dimostrazione del malcontento, alcune sostenitrici di Zeudi hanno deciso di passare all’azione con una singolare iniziativa. È stata infatti lanciata una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 50mila euro da donare alla loro beniamina. L’idea, secondo quanto riportato dai promotori, è quella di restituire simbolicamente a Zeudi il montepremi che ritengono le sia stato ingiustamente sottratto. Il messaggio che accompagna la campagna è chiaro: “Nonostante l’enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui”.

La risposta da parte dei fan è stata immediata e sorprendente. In poche ore, la raccolta fondi ha superato le 439 donazioni, raggiungendo una cifra vicina ai 24mila euro. Un risultato che ha attirato l’attenzione del web, generando un acceso dibattito tra gli utenti. Da una parte, c’è chi applaude l’iniziativa, considerandola un gesto d’affetto sincero verso una concorrente che ha lasciato il segno durante il reality. Dall’altra, non mancano le critiche: molti giudicano l’idea eccessiva, se non addirittura fuori luogo, sottolineando che si tratta pur sempre di un programma televisivo.

La notizia della raccolta fondi ha rapidamente fatto il giro della rete, alimentando opinioni contrastanti. Ora, la domanda che molti si pongono è: come reagirà Zeudi Di Palma quando verrà a conoscenza di questa iniziativa? Accetterà il denaro come segno d’amore da parte delle sue fan più affezionate o preferirà declinare l’offerta per mantenere un profilo basso? Al momento, l’ex Miss Italia non ha commentato pubblicamente la vicenda, ma l’attenzione mediatica intorno a lei è ancora molto alta.