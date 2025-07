Farsa social del fancazzista PD: “Piazza piena”, ma il video rivela il vuoto imbarazzante

In occasione della manifestazione dell’Alleanza del Cambiamento tenutasi in Piazza Roma a Ancona, Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, ha dichiarato di aver assistito a una partecipazione straordinaria, affermando che oltre 4.000 persone erano presenti. Tuttavia, un video successivamente emerso ha messo in discussione questa affermazione, mostrando una piazza con una partecipazione ridotta, composta principalmente da familiari e amici.





Durante il suo intervento, Ricci ha detto: “Una piazza straordinaria oggi ad Ancona per l’Alleanza del Cambiamento, un popolo che non si rassegna alla mediocrità nella quale in questi cinque anni ci hanno fatto sedere.” Ha sottolineato l’importanza di una regione forte e protagonista, che si faccia sentire a Roma e che metta al centro le problematiche sociali, in particolare la crisi della sanità pubblica nelle Marche.

Il candidato ha poi esortato i marchigiani a chiedere un cambio di rotta, evidenziando la necessità di recuperare competitività in un contesto economico difficile. “Serve una regione diversa, una mentalità diversa,” ha affermato, sottolineando che è giunto il momento di mettere da parte gli interessi di partito in favore del bene comune. Ricci ha anche espresso la sua frustrazione per il ritardo nella convocazione delle elezioni, auspicando che si possano tenere in ottobre, come in Toscana. “Non si capisce perché non si può votare a ottobre… Hanno talmente paura di perdere che vogliono andare a votare il prima possibile,” ha aggiunto, insinuando che ci potrebbero essere motivi nascosti dietro questa decisione.

La manifestazione ha riunito diverse forze politiche sotto l’ombrello dell’Alleanza del Cambiamento, inclusi il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e altre liste civiche. Ricci ha dichiarato che questa coalizione è unita dai valori comuni e dalla volontà di guardare al futuro, ponendo attenzione alle esigenze degli ultimi. “Noi siamo felici se prima stanno meglio gli altri,” ha sottolineato, contrappone la sua visione a quella della destra, che definisce “quella del potere”.

Il candidato ha descritto l’unità delle forze progressiste come una novità per le Marche, affermando che è la prima volta che un fronte così ampio si propone in modo coeso. “È una novità per le Marche e sarà una novità vincente,” ha concluso Ricci.



Tuttavia, la successiva diffusione di un video ha creato polemiche, rivelando che la partecipazione all’evento era ben lontana dai numeri dichiarati. Le immagini mostrano una piazza con pochi partecipanti, sollevando interrogativi sulla veridicità delle affermazioni di Ricci. La situazione ha suscitato reazioni critiche da parte di avversari politici e commentatori, che hanno messo in dubbio la credibilità del candidato e la capacità del Partito Democratico di attrarre un sostegno significativo tra gli elettori marchigiani.

Il video ha alimentato un dibattito acceso sui social media, con molti utenti che hanno espresso scetticismo riguardo alle affermazioni di Ricci. In un contesto politico già teso, questa situazione potrebbe avere ripercussioni sul suo cammino verso le elezioni regionali, in quanto la percezione di un supporto insufficiente potrebbe minare la fiducia degli elettori.

La questione della partecipazione agli eventi politici è di fondamentale importanza, poiché riflette non solo il grado di sostegno popolare, ma anche la capacità dei candidati di mobilitare le masse. La controversia attuale potrebbe rappresentare un ostacolo per Ricci e l’Alleanza del Cambiamento, che hanno bisogno di dimostrare una base solida di supporto per affrontare le prossime sfide elettorali.