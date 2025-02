Federica Nargi: “Non nascondo le mie origini. 16 anni con Matri, una storia rara”

Federica Nargi, ospite a Verissimo, parla delle sue origini, del rapporto con Alessandro Matri e della sua evoluzione da velina a madre di famiglia.





Oggi, domenica 2 febbraio 2025, Federica Nargi è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato a Silvia Toffanin la sua evoluzione personale e professionale. L’ex velina di Striscia La Notizia e concorrente di Ballando con le stelle ha parlato della sua infanzia a Tor Bella Monaca, un quartiere di Roma, e di come le sue radici abbiano influito sulla sua carriera.

“Quando entri in un mondo perfetto, sembra che la gente possa etichettarti per il tuo quartiere”, ha dichiarato. “Poi negli anni ho imparato a essere me stessa, senza vergognarmi delle mie radici”. Nonostante le difficoltà, Federica ha sottolineato che il suo percorso non è stato facile: “Non c’entra da dove arrivi, se hai un sogno, lo puoi raggiungere. Nessuno ti regala niente. Sono contenta del percorso che ho fatto”. Federica Nargi ha poi aggiunto che, anche se non è cresciuta nel lusso, aveva tutto il necessario per vivere bene.

La sua carriera è iniziata come velina a Striscia La Notizia, un’esperienza che l’ha definita un “trampolino di lancio”: “Da lì ho vissuto tante cose, e rivivendo tutto, sento le emozioni di ogni momento. Ho sempre dato il massimo”, ha spiegato. Riflettendo sulla sua carriera, ha aggiunto: “La bellezza mi ha aiutato, ma a volte mi chiedo, ‘È quello che avrei voluto fare?’ È iniziato tutto per gioco”, ha raccontato Federica.

La storia d’amore con Alessandro Matri Federica Nargi è da 16 anni in una relazione con Alessandro Matri, ex calciatore. “Siamo cresciuti insieme, e siamo ancora fedeli a noi stessi”, ha spiegato. “È raro avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Stiamo insieme da tanto, ma lo prendiamo con le pinze”. Federica ha parlato anche della gelosia: “Sono sempre stata gelosa, ma oggi è lui a essere più geloso. Mi vede sicura di me e indipendente”.

Genitori di Sofia e Beatrice, Federica ha raccontato che durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il marito si è occupato delle figlie, dato che il programma l’ha costretta a stare lontana per cinque mesi. “Mi chiedono sempre un fratellino. Per me il massimo erano tre figli, ma essere madre è un’avventura, è un mix tra amore e sopravvivenza”, ha spiegato con affetto.

Riguardo al matrimonio, Federica ha detto: “Il matrimonio lo sognavo, ma oggi il mio traguardo sono le mie figlie. Questo è ciò che conta di più per me ora”.