Fedez dietro il palco a Sanremo 2025, momenti di ansia e lacrime: “Sogno di vincere per i miei bambini”

La seconda parte del video realizzato dallo youtuber Ale Della Giusta offre uno sguardo approfondito sul percorso di Fedez durante il Festival di Sanremo 2025. Il noto artista, noto per la sua schiettezza, si prepara a esibirsi senza lenti a contatto per l’ultima serata, mentre riflette sui ricordi legati agli attacchi di panico e su come la sua vita personale abbia preso il sopravvento sulla carriera musicale. Con i pensieri rivolti ai suoi figli, Leone e Vittoria, Fedez esprime il desiderio di vincere il festival per dedicare il trionfo a loro, dichiarando: “Vorrei vincere solo per dedicare la vittoria a loro”.





In apertura del video, Fedez sottolinea la sua frustrazione, affermando: “Dovrei stare più tempo a difendermi che a pensare a Sanremo”. Questo commento mette in luce come la sua vita privata abbia influenzato la sua carriera musicale, distogliendolo dal grande amore per la musica che lo ha sempre avvicinato al suo pubblico. La risposta del pubblico non si è fatta attendere, con la prima data del 19 settembre al Forum di Assago che ha registrato il tutto esaurito in poche ore, costringendo l’artista a programmare un secondo concerto per il 20 settembre. Questo entusiasmo ha riacceso in lui la voglia di esibirsi dal vivo e di recuperare il contatto diretto con i fan, che era stato una costante fino al 2019.

Un tema fondamentale emerso nel video è quello degli attacchi di panico e della gestione delle emozioni. Fedez ha collaborato con la mental coach Nicoletta Romanazzi, che lo ha accompagnato durante i cinque giorni del festival. In un racconto che cerca di mostrare il “Fedez senza filtri”, il video rivela aspetti intimi e vulnerabili dell’artista. “L’ho aiutato a non farsi condizionare dal giudizio esterno”, ha dichiarato Romanazzi su Instagram dopo il festival, evidenziando l’importanza del suo supporto. Le sessioni di coaching per riconoscere e gestire le emozioni di Fedez sono state documentate nel video, rivelando una parte della sua vita che non è emersa durante le serate del festival.

Un momento toccante del video è dedicato ai suoi figli, Leone e Vittoria, avuti con Chiara Ferragni. Fedez condivide un aneddoto legato al codice del televoto, che coincide con la data di nascita di sua figlia: “Il codice del televoto è il 23, che è il giorno in cui è nata mia figlia, che si chiama Vittoria”. Questo momento di leggerezza si alterna a scene più emotive, in cui si commuove ascoltando le parole di Romanazzi, che gli ricorda: “Porterai l’esempio per i tuoi figli”. Le lacrime di Fedez rappresentano un momento di vulnerabilità, mentre la coach gli spiega che la parte bambina di lui desidera ardentemente il riconoscimento e il successo, un desiderio che, in un certo senso, ha già realizzato con tutto ciò che ha portato sul palco.

Nel finale del video, Fedez esprime il suo auspicio di vincere, non per la gloria personale, ma per dedicare il premio ai suoi figli. Questo desiderio profondo si traduce in un insegnamento significativo: “L’importante non è l’obiettivo ma godersi il viaggio”. La narrazione si chiude su una nota di speranza e riflessione, sottolineando l’importanza delle esperienze vissute e del supporto ricevuto, sia da parte della famiglia che dai professionisti.