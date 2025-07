Sonia Mattalia si scusa per colpe inesistenti, riceve un ennesimo no da Alessio Loparco durante il falò decisivo a Temptation Island

Nel corso della settima puntata di Temptation Island 2025, Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono tornati al centro della scena con un confronto finale che ha confermato la fine definitiva del loro rapporto. Dopo otto anni di relazione, è stata lei a compiere un gesto insolito: scusarsi per errori che non aveva commesso, ottenendo solo un rifiuto ancor più netto da parte di lui.





L’avvocata era partita con il favore del pubblico: nei primi giorni di permanenza nel villaggio, aveva rivendicato dignità dopo le dure dichiarazioni di Alessio, che aveva ammesso di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine e di non essere mai stato sicuro dei suoi sentimenti. Lei aveva richiesto un falò anticipato, mettendo fine alla sua esperienza televisiva, mentre lui aveva scelto di abbandonare solo dopo un primo rifiuto. Lei, invece, era rimasta e aveva ottenuto l’appoggio delle altre fidanzate per continuare.

Durante il confronto finale, Sonia ha cercato di far leva sui sentimenti che erano durati otto anni. “Ho messo da parte l’orgoglio e ho cercato di pensare alle tue ragioni… Voglio capire cosa c’è nel tuo cuore. Ho sbagliato quando mi sono lasciata guidare dall’istinto…”. Nonostante un discorso carico di emozione, Alessio ha risposto con freddezza: “Ho bisogno di distaccarmi da te… Altrimenti non capirò mai se sento la tua mancanza per amore o solo per abitudine”. Di fronte alla volontà di lei di concedergli spazio anche al di fuori del programma, lui ha replicato: “Io non so se ti amo… tu mi hai tolto la possibilità di capire”.

Il gesto più sorprendente è stato vedere Sonia assumersi responsabilità non sue, scusandosi per “colpe che non ha mai commesso”, nel tentativo di riavvicinare Alessio. Una scelta che ha invece dato nuovo vigore alla posizione dell’ex compagno, che ha ribadito con fermezza la necessità di un allontanamento e ha concluso il confronto con un gesto consolatorio ma paternalistico: ha accarezzato il volto di lei e ha chiuso con la frase “Vogliati bene”.

Le anticipazioni rivelano che la puntata del 30 luglio – penultima dell’edizione – ha registrato il ritorno di entrambi sul set televisivo, con Filippo Bisciglia che ha mostrato i filmati delle loro parole e delle loro emozioni al pubblico. Questo confronto, più che ricucire i rapporti, ha sancito definitivamente la rottura.

Il percorso sentimentale di Sonia Mattalia nel reality aveva conquistato il favore del pubblico fin dall’inizio, tanto che lei era riconosciuta come figura forte e coerente in un contesto emotivamente complesso. Tuttavia, la sua scelta di scusarsi, ritenuta da molti una forma di eccesso empatico, ha lasciato l’ultima parola a Alessio Loparco, che ha deciso di uscire da solo, convinto di aver ragione nonostante le ripetute espressioni di affetto da parte della compagna.

L’episodio ha puntato i riflettori sul tema della distanza emotiva e del bisogno di autonomia. Alessio ha spiegato di voler fare chiarezza dentro di sé, separandosi fisicamente da lei per capire se il legame fosse vero amore o semplice abitudine. Il suo bisogno di spazio è stato espresso come requisito per una verità che non poteva più restare in sospeso.

Il pubblico attende ora lo speciale “un mese dopo”, dove si capirà se questa frattura sarà definitiva o se lascerà ancora margini di ricongiungimento. Molte testate e utenti sui social hanno evidenziato la gravità del gesto di Sonia, che nel tentativo di salvare un rapporto malato si è prodotta in scuse forzate, alimentando però il distacco emotivo di lui.

