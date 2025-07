Oggi a Conversano un quindicenne perde la vita in uno scontro tra moto e auto guidata da un ottantenne, sotto lo sguardo della madre e della sorella

Un tragico incidente si è verificato oggi a Conversano, in provincia di Bari, verso le ore 13 in via Vernaleone, all’incrocio con via Cagliari. Un ragazzo di 15 anni, identificato come Antonio Di Cristo, è deceduto sul colpo quando la moto su cui viaggiava da passeggero è stata investita da una Fiat Panda condotta da un uomo di 80 anni .





La vittima era a bordo della moto guidata da un coetaneo di 28 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. L’anziano alla guida della Panda, in stato di choc, è stato ricoverato presso l’ospedale di Monopoli per accertamenti .

Il sinistro ha avuto una scena particolarmente dolorosa: pare che la madre e la sorella del quindicenne stessero viaggiando in un altro veicolo a breve distanza e abbiano assistito all’incidente in tempo reale .

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti la Polizia locale e i Carabinieri, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro tra moto e auto . Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale .

Antonio Di Cristo, studente dell’Istituto Professionale “D. Modugno” di Conversano e con la passione per il calcio, militava nelle giovanili dell’Accademia Monopoli. Aveva appena 15 anni .

Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha espresso profondo dolore affermando “Siamo stravolti” e ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del giovane Antonio .

La tragedia rappresenta la terza vittima della strada in provincia di Bari nell’arco di appena quattro giorni, dopo altri due incidenti mortali avvenuti a Sammichele di Bari e Mola di Bari .

Al momento le autorità stanno cercando di chiarire le cause precise dell’incidente: se la Panda avesse attraversato l’incrocio senza dare precedenza o se vi siano stati altri fattori in gioco. Proseguono gli accertamenti per definire responsabilità e dinamica completa.

La comunità di Conversano è sotto shock: compagni di scuola, amici e tutta la cittadinanza hanno espresso cordoglio per la scomparsa precoce di Antonio. Un suo compagno, Angelo, ha descritto il ragazzo come una persona solare e piena di energia: “Un incidente ci ha portato via un fratello, un amico incredibile“ .

Le indagini proseguono con l’ausilio di polizia locale, carabinieri e la Procura di Bari che coordina le attività per accertare l’esatta sequenza degli eventi. Nessuna valutazione è stata ancora esclusa, compresa quella di eventuali violazioni del Codice della strada.

L’intera vicenda evidenzia ancora una volta l’urgenza di maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto nei quartieri residenziali ad alta densità di traffico.