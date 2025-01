Fedez parla del caso Montini: “Sbagliato affrontare l’argomento con Fabrizio Corona”

Fedez risponde alle rivelazioni di Fabrizio Corona, chiarendo la sua posizione sulla relazione con Angelica Montini e difendendo la sua famiglia dalle speculazioni.





Dopo giorni di silenzio, Fedez ha finalmente rotto il silenzio sul controverso video in cui Fabrizio Corona svela i retroscena della sua presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini. Se inizialmente era stata Chiara Ferragni a esprimersi pubblicamente, ora è il rapper a parlare, raccontando la sua versione dei fatti e chiarendo alcune incomprensioni emerse dalle dichiarazioni di Corona.

Nel suo intervento, Fedez ha voluto mettere alcuni punti fermi, partendo dalla sua relazione con Chiara Ferragni: “L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie il giorno del nostro matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola”, ha scritto. “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia.” L’artista sottolinea che, nonostante le difficoltà nel loro matrimonio, Chiara rimarrà sempre una figura fondamentale nella sua vita, “perché è la madre dei miei figli”.

Riguardo alla relazione con Angelica Montini, Fedez ha spiegato: “Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza un piano premeditato, quando il matrimonio aveva già attraversato crisi che non siamo riusciti a risolvere.”

Il rammarico di Fedez e il confronto con Corona Fedez ha anche ammesso di aver commesso degli errori in un momento di debolezza, senza voler giustificare le sue azioni: “Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio Corona e un’amica comune.” Ha poi aggiunto che quelle parole non avevano alcuna intenzione malevola e che si trattava di “una sciocchezza in un momento di fragilità”, per la quale ora sta pagando le conseguenze.

Fedez ha anche voluto smentire ogni tipo di accordo con Corona per la pubblicazione di contenuti, rispondendo alle speculazioni emerse dopo il video. “Respingo qualsiasi teoria dei complotti o manipolazioni,” ha scritto, ribadendo che ha fatto di tutto per fermare la diffusione di queste notizie che, a suo dire, lo danneggiano profondamente.

Fedez chiude il capitolo e guarda al futuro Nelle storie successive, il rapper ha aggiunto: “Non sono mai stato un santo, ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare l’attenzione da altro. Questo non sta facendo bene a nessuno: né a Chiara, né a me, né alle persone coinvolte.” Con queste parole, Fedez ha voluto mettere un punto definitivo su tutta la vicenda. “Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato.”

Fedez ha anche affermato che, dopo anni di vita pubblica e di “gioco”, ora intende concentrarsi su ciò che davvero conta: la sua famiglia. “So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli,” ha concluso.

Con questo messaggio, Fedez ha deciso di distanziarsi da un modo di apparire che non gli appartiene più, scegliendo di concentrarsi sulla realtà piuttosto che sulle speculazioni mediatiche.