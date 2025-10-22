Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: “Non capisce granché del suo lavoro, famiglie ai ferri corti”





Nel suo ultimo libro, intitolato L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, pubblicato da Mondadori, Fedez affronta la sua storia con Chiara Ferragni, rivelando aspetti inediti della loro vita insieme. L’artista descrive la loro relazione come un’esperienza complessa, definendola un “allucinazione collettiva” e affermando che probabilmente anche lui è stato percepito in modo simile dalla moglie. Nel testo, Fedez riflette sul matrimonio, ormai concluso da oltre un anno, sottolineando come i due fossero “due estremi che per un certo momento si sono integrati perfettamente”.





La narrazione di Fedez ripercorre le fasi salienti della coppia, nota come i Ferragnez, dalle origini fino ai momenti di crisi. Tra i temi trattati ci sono il tumore che Fedez ha affrontato, il controverso ‘Pandoro Gate’, e il Festival di Sanremo 2023, dove si è esibito con Rosa Chemical. La crisi culmina con il tradimento del rapper con Angelica Montini, che porta alla decisione di separarsi e alla riflessione sui rapporti attuali tra i due.

L’inizio della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni non è stato un colpo di fulmine. All’epoca, Fedez era fidanzato, ma rimase colpito da un dettaglio “apparentemente superficiale”, ovvero la lucentezza della pelle di Chiara. Nel capitolo dedicato a lei, Fedez scrive: “È questo che, secondo me, l’ha resa così vera per me fin dal primo momento”. La loro complicità si è rivelata unica, tanto che Fedez ha dichiarato di aver condiviso con Chiara le sue paure più profonde, trovando in lei una confidente e una spalla nei momenti difficili.

Tuttavia, le differenze tra i due non tardarono a manifestarsi. Fedez descrive il loro rapporto come “due pezzi storti di un puzzle difficile”, evidenziando come, sebbene ci fossero conflitti, questi fossero parte integrante della loro dinamica. Con il passare del tempo, però, le tensioni sono aumentate, portando a una crisi profonda.

Nel 2023, il matrimonio dei Ferragnez inizia a vacillare a seguito di una serie di eventi significativi. Dalla scoperta del tumore di Fedez al bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, fino alla rottura con Luis Sal e all’uso di psicofarmaci, la situazione si complica ulteriormente. Fedez scrive: “Cose, persone, eventi che avevo sempre sopportato per Chiara ora mi diventavano insostenibili. Eravamo due isole che si stavano allontanando irreversibilmente l’una dall’altra”.

Le differenze sociali e di visione tra i due iniziano a pesare sulla loro relazione. Fedez afferma che “eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani”. Anche i rapporti tra le rispettive famiglie sono sempre stati tesi, con Fedez che non ha mai nascosto il suo disprezzo per alcuni amici e soci di Chiara, come Fabio Maria Damato, definito “insopportabilmente noioso”.

La situazione precipita nel dicembre 2023, quando Chiara Ferragni è coinvolta nel noto ‘Pandoro Gate’, che le costa una multa da un milione di euro per pratica commerciale scorretta. Fedez rivela di non essere stato informato della gravità della situazione fino a quando non ha visto Chiara in lacrime accanto a lui. “Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono incazzato”.

In seguito a questo scandalo, Fedez cerca di supportare Chiara, suggerendole di donare la multa in beneficenza e tentando di impedirle di pubblicare un messaggio di scuse che definiva la vicenda un “errore di comunicazione”. “Io, in ogni caso, non avevo voce in capitolo. Ero fuori dal gioco”, scrive Fedez, sottolineando come la tensione fosse già alta prima dell’incidente.

La rottura definitiva arriva nel marzo 2024, quando dopo un litigio, Chiara sbatte fuori Fedez di casa. Da quel momento, il rapper decide di essere sincero con i figli e non nascondere più la verità. Tuttavia, la situazione è complicata dalla decisione di qualcuno dello staff di Chiara di diffondere la notizia della separazione. “Pur di trovare una exit strategy”, afferma Fedez, “ho vietato che venissero pubblicate foto dei bambini”.

Oggi, Fedez non vive più con i figli, ma li vede regolarmente. Ha iniziato una nuova relazione con Giulia Honegger, come dimostrano le foto condivise sui social. Nonostante tutto, il rapper non rinnega il suo passato con Chiara: “Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare”. Fedez augura a Chiara un “futuro luminoso e felice”, soprattutto per il bene dei loro figli, ma non risparmia una critica al suo approccio lavorativo: “Ho dubbi perché lei di business, in realtà, non ne capisce un granché”.



