Fedez si candida al trono over? La foto davanti a “Uomini e Donne Senior” scatena ironie

Negli studi Mediaset, durante la registrazione della puntata serale di Amici del 3 maggio, il rapper Fedez ha attirato l’attenzione non solo per la sua esibizione, ma anche per un’ironica storia pubblicata su Instagram. L’artista, presente insieme a Clara per promuovere il loro nuovo singolo “Scelte Stupide”, ha condiviso un’immagine che ha subito fatto il giro del web, suscitando curiosità e ilarità tra i fan.





La foto ritrae la mano tatuata di Fedez, mentre indica l’insegna “Uomini e Donne Senior” all’interno degli studi Mediaset. A rendere il tutto ancora più interessante, la didascalia ironica: “Prossimamente qua”. Il dettaglio non è passato inosservato, considerando anche il Rolex d’oro al suo polso che ha catturato l’attenzione dei follower. Questa mossa scherzosa sembra essere un riferimento alla sua recente separazione da Chiara Ferragni, una notizia che ha dominato le cronache rosa per mesi. Con questa storia, il rapper gioca sul suo status di single e strizza l’occhio all’idea di cercare un nuovo amore proprio nel popolare programma di Maria De Filippi.

Nonostante l’ironia della situazione, il gesto ha scatenato commenti e speculazioni sui social media, con molti che si sono chiesti se ci sia un fondo di verità dietro la battuta. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali di una sua partecipazione al programma.

Parallelamente a questa vicenda, si continua a parlare della collaborazione tra Fedez e Clara, che negli ultimi tempi è stata al centro di alcune indiscrezioni. I due artisti erano stati avvistati insieme a Milano, alimentando voci su una possibile relazione. Tuttavia, la realtà sembra essere ben diversa: i due stanno lavorando intensamente alla promozione del loro brano “Scelte Stupide”. Questo singolo, che hanno presentato anche nella puntata di Amici del 3 maggio, è un pezzo caratterizzato da un tono cinico e disilluso, che riflette la fine di un rapporto amoroso.

Come riportato da Vincenzo Nasto per Fanpage.it, il brano si inserisce perfettamente nel filone “elettro-pop” che aveva già caratterizzato alcune produzioni recenti. Secondo l’analisi del critico musicale, “si sposa completamente con il percorso ‘elettro-pop’ che aveva coinvolto Battito al Festival di Sanremo 2025” e mantiene uno stile narrativo focalizzato sui rapporti umani e le loro complessità.

La collaborazione tra Fedez e Clara sembra quindi essere esclusivamente artistica, nonostante i gossip che continuano a circolare. La loro presenza insieme in diverse occasioni pubbliche è legata principalmente alla promozione del singolo e alle performance dal vivo. Il brano “Scelte Stupide”, infatti, rappresenta una riflessione sulla fine delle relazioni, affrontata con un linguaggio diretto e privo di romanticismi.