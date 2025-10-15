Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa in casa a 29 anni: coltellate dopo una lite col compagno





Un tragico femminicidio ha scosso la città di Milano nella serata di martedì 14 ottobre. La vittima, Pamela Gemini, di 29 anni, è stata brutalmente uccisa a coltellate dal suo compagno, Gianluca Soncin, di 52 anni, al termine di una violenta discussione avvenuta sul terrazzino della loro abitazione in via Iglesias, nella zona di Gorla. Secondo le prime informazioni, la donna aveva tentato di chiedere aiuto contattando il suo ex fidanzato, il quale ha immediatamente allertato il 112. Tuttavia, i soccorsi non sono stati sufficienti a salvarle la vita.





Al momento dell’arrivo della polizia, Soncin ha cercato di togliersi la vita, infliggendosi un taglio alla gola. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato interrogato dagli investigatori e dalla pm Alessia Menegazzo, che ha disposto il suo arresto. La polizia scientifica ha avviato i rilievi all’interno dell’appartamento al terzo piano, dove viveva la vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, Gemini e Soncin avevano intrapreso una relazione circa un anno fa. Tuttavia, la giovane donna stava cercando di porre fine a questa relazione, segnata da mesi di violenze, minacce e aggressioni, che non erano state mai denunciate alle autorità. Le testimonianze dei vicini di casa hanno rivelato che, in quel momento drammatico, diversi residenti dello stabile hanno sentito le urla disperate di Pamela, che chiedeva aiuto mentre il compagno la colpiva con un coltello. “La stai ammazzando, stai fermo”, hanno gridato alcuni testimoni, cercando di fermare l’aggressione.

L’aggressione è avvenuta proprio mentre le volanti della polizia tentavano di entrare nell’appartamento, rispondendo alla chiamata dell’ex fidanzato di Gemini. Quando gli agenti sono giunti, la giovane ha risposto al citofono, fingendo che si trattasse di una consegna di cibo. Purtroppo, non ha avuto il tempo di aprire la porta, costringendo i poliziotti a sfondarla. All’interno, hanno trovato Pamela già priva di vita, colpita mortalmente.

Questo femminicidio si inserisce in un contesto allarmante di violenza di genere in Italia, dove i casi di omicidi di donne continuano a suscitare preoccupazione e indignazione. Le associazioni e i gruppi di attivisti per i diritti delle donne hanno ribadito la necessità di interventi più efficaci per prevenire tali tragedie e proteggere le vittime di violenza domestica. La questione della violenza di genere è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, con richieste di maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della società civile.

Le indagini sul caso sono in corso, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire i dettagli della relazione tra Gemini e Soncin, per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo. La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio, e si prevede che l’indagine si allargherà per esaminare eventuali precedenti di violenza o comportamenti minacciosi da parte dell’aggressore.

La comunità locale è rimasta scossa da quanto accaduto, e molti residenti hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per la violenza che ha colpito una giovane donna. “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a queste atrocità”, ha dichiarato un vicino, evidenziando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e di sostenere le vittime.



