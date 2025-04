Femminicidio Sula, Mark Samson scrive: “Non l’ho rispettata, non posso fuggire da ciò che ho fatto”

Le indagini sul femminicidio di Ilaria Sula sono ancora in corso, con gli investigatori che cercano eventuali complici che possano aver aiutato Mark Samson a nascondere il corpo. Nel frattempo, Samson ha scritto di suo pugno una lettera alla famiglia di Ilaria, esprimendo la consapevolezza delle sue azioni. Nella lettera, redatta dal carcere romano di Regina Coeli, il giovane dichiara: “Non l’ho rispettata. Non sto cercando di diminuire le mie responsabilità o di sfuggire alle conseguenze del mio gesto. Sono pronto a pagare le mie colpe senza alcuna scusante”.





L’arresto di Samson è avvenuto dopo la sua confessione, e ora si trova detenuto a Regina Coeli. Oltre all’accusa di femminicidio, è emerso che il giovane ha tentato di occultare il corpo della sua ex fidanzata mettendolo in sacchi neri, successivamente chiusi in una valigia.

La lettera, datata oggi, è stata inviata a Simona Berterame di Fanpage.it. Inizia con una presentazione semplice: “Sono Mark Samson”, e prosegue spiegando: “Scrivo dalla mia cella dove resterò per svariati anni. Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire. Ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. È banale chiedere le scuse per il dolore che ho recato, ma voglio chiedere scusa a Ilaria e non l’ho rispettata quando lei mi ha voluto lasciare. Sono impazzito di dolore ed ho perso il controllo. Sono consapevole del fatto che nulla di quello che oggi posso dire o fare potrà in minima parte lenire il dolore della famiglia. Non sto cercando di diminuire le mie responsabilità o di sfuggire alle conseguenze del mio gesto, sono pronto a pagare le mie colpe senza alcuna scusante”.

Mentre la comunità attende ulteriori sviluppi, la famiglia di Ilaria Sula continua a ricevere il sostegno delle persone vicine, che si stringono attorno a loro in questo momento di dolore. Le parole di Samson non possono cancellare l’atrocità del gesto, ma rappresentano un tentativo di affrontare la realtà delle sue azioni.

Le autorità stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio del caso, compresa la possibilità di altre persone coinvolte. La speranza è che la giustizia possa portare un po’ di sollievo alla famiglia di Ilaria, che ha subito una perdita incommensurabile.