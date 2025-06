Fey Di Patrizi, sorella della cantante Elodie, racconta il loro legame e il percorso di vita che l’ha portata ad aprire un bar a Milano con la compagna Giulia, con cui sogna di avere un figlio

Fey Di Patrizi, sorella della famosa cantante Elodie, ha condiviso in un’intervista dettagli sulla loro infanzia e sul rapporto che le lega, oltre a parlare dei propri progetti personali e professionali. Cresciute insieme, le due sorelle hanno affrontato momenti difficili ma sono sempre rimaste unite, trovando forza l’una nell’altra.





Parlando del passato, Fey Di Patrizi ha spiegato che, nonostante le difficoltà economiche, la loro madre ha sempre fatto in modo che non mancasse nulla: “Mia madre faceva lavori umili, ma non ci è mai mancato niente: nemmeno quando i miei si sono separati”. Ha poi ricordato come Elodie, nonostante il talento evidente, fosse inizialmente molto timida: “Era timidissima e si vergognava proprio di cantare fuori casa, davanti a sconosciuti”. Nonostante ciò, il sostegno reciproco ha permesso a entrambe di crescere e affrontare le sfide della vita.

Oltre a raccontare il rapporto con la sorella, Fey Di Patrizi ha parlato del suo percorso personale. Trasferitasi da Roma a Milano, ha realizzato il sogno di aprire un locale insieme alla compagna Giulia, con cui è legata da tre anni. “Il mio talento è creare cocktail”, ha dichiarato con orgoglio. La passione per la mixologia è nata quando era appena diciottenne e lavorava in un bar nella capitale. Dopo anni di esperienza, ha deciso di mettersi in proprio: “Per avviare l’attività di Milano ce la siamo cavata da sole io e Giulia, la mia compagna. Lei è di Latina e l’ho conosciuta sui social tre anni fa”.

La relazione tra Fey e Giulia procede a gonfie vele, come dimostrano anche i numerosi momenti condivisi sui social. La coppia guarda con entusiasmo al futuro e non nasconde il desiderio di mettere su famiglia: “Ci piacerebbe comprare casa qui a Milano. Infine, vorremmo avere anche un figlio. Penso che per ogni coppia un figlio sia il suggello ideale e penso che un figlio mio farebbe molto felice mia madre, mio padre e la mia amata sorella Elodie”.

Con questa nuova fase della sua vita, Fey Di Patrizi si mostra determinata a costruire un futuro solido sia dal punto di vista professionale che personale. L’apertura del bar rappresenta un traguardo importante per lei e per Giulia, ma i loro sogni non si fermano qui.