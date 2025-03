Finale al cardiopalma ad Affari Tuoi, Mariano si accontenta di 150mila euro ma la grande occasione era vicinissima

La puntata del 30 marzo di Affari Tuoi ha visto protagonista Mariano, originario di Sora, che ha giocato per la regione Lazio. Ballerino di professione, Mariano condivide la passione per le danze caraibiche con la sua compagna, con cui gestisce una scuola di ballo. Durante la puntata, i due hanno avuto anche l’occasione di mostrare i loro passi a Stefano De Martino, conduttore del programma, che ha scherzato trovando una somiglianza tra Mariano e il famoso ginnasta Jury Chechi.





La partita di Mariano è iniziata con un’alternanza di emozioni. Nei primi giri, il concorrente ha aperto pacchi che contenevano somme basse, come 50 euro e 75 euro, ma ha anche perso importanti premi rossi, tra cui i 75mila euro e, soprattutto, i 200mila euro, eliminati al quinto pacco. La prima offerta del dottore è stata di 30mila euro, ma Mariano e la sua compagna hanno deciso di rifiutare senza esitazioni per continuare la partita.

La seconda manche si è rivelata più impegnativa. Mariano ha eliminato i 100mila euro al primo colpo, ma è riuscito a limitare i danni con chiamate successive che hanno visto uscire somme più basse, come 5mila e 10mila euro. Nonostante l’offerta del dottore fosse scesa a 20mila euro, il concorrente ha scelto di andare avanti, convinto che il pacco da 300mila euro fosse ancora in gioco. “Nel pacco ci sono 300mila euro”, ha dichiarato con sicurezza.

La fortuna ha continuato ad assistere Mariano, che nei giri successivi ha eliminato pacchi blu e somme di minore entità, come 500 euro e 200 euro, mantenendo in gioco tre premi rossi significativi: 30mila, 50mila e 300mila euro. L’offerta del dottore è così risalita a 30mila euro, ma il concorrente ha deciso di non accettare. Dopo aver eliminato un pacco da appena 5 euro, l’offerta è salita a 39mila euro. Mariano, però, ha spiegato di voler puntare in alto per realizzare i suoi sogni: “Abbiamo tanti sogni da realizzare, tra cui quello di comprare la casa e aprire una scuola personale di ballo. Questi soldi sarebbero un aiuto, ma io dico la verità e punto in alto. Vado avanti”.

La partita ha preso una piega favorevole quando Mariano ha eliminato pacchi contenenti somme molto basse, come 10 euro e 75 euro. L’offerta del dottore è cresciuta ancora, arrivando a 50mila euro più due tiri. Tuttavia, il concorrente ha continuato a giocare, eliminando pacchi blu e conservando intatti i premi da 50mila e 300mila euro. A questo punto, l’offerta del dottore ha raggiunto i 150mila euro, una cifra considerevole che ha portato Mariano a riflettere. “È vero che sono folle, che mi piace giocare, ma c’è un limite a tutto. Con un’offerta del genere io non posso fare altro che accettare”, ha dichiarato, ponendo fine alla sua partita.

La decisione di accettare i 150mila euro ha lasciato aperto l’interrogativo sul contenuto del pacco scelto da Mariano: avrebbe potuto contenere i 300mila euro oppure i 50mila euro. Nonostante il dubbio, il concorrente ha concluso la serata con una somma importante, che rappresenta un passo concreto verso la realizzazione dei suoi progetti personali e professionali.