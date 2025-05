Finto fattorino le suona alla porta e le spara: uccisa la modella Maria Jose Estupina a 22 anni

Maria Jose Estupinan, giovane modella e studentessa, è stata freddata da un killer travestito da fattorino: la Colombia sotto shock, indagini puntano sull’ex compagno.





La tragica morte di Maria Jose Estupinan, modella e influencer colombiana di soli 22 anni, ha sconvolto non solo la città di Cucuta, ma l’intero Paese. La giovane è stata assassinata la mattina del 15 maggio proprio davanti alla porta di casa, nel quartiere El Bosque, da un uomo che si era finto fattorino. Appena ha aperto la porta, il killer ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco a bruciapelo, lasciandola senza scampo.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’aggressore si è presentato poco dopo le otto, fingendo di dover consegnare un pacco mentre Maria Jose si preparava per andare in palestra. Dopo l’omicidio, l’uomo è fuggito a piedi, come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La giovane, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite.

Il principale sospettato è l’ex compagno, contro il quale Maria Jose aveva sporto denuncia per violenza domestica già nel 2018. Solo il giorno prima della sua morte, la giovane aveva ottenuto una sentenza favorevole che obbligava l’ex a risarcirla con 30 milioni di pesos colombiani. Gli investigatori stanno seguendo la pista del femminicidio premeditato, sottolineando come la vittima avesse già attivato tutte le misure di protezione previste dalla legge, purtroppo rivelatesi insufficienti.

Il caso di Maria Jose Estupinan richiama alla mente l’omicidio dell’influencer messicana Valeria Márquez, uccisa solo due giorni prima in circostanze simili da un killer travestito da fattorino mentre era in diretta su TikTok nel suo negozio. Entrambi i casi hanno acceso i riflettori sulla drammatica escalation di violenza di genere che colpisce giovani donne e figure pubbliche in America Latina.

Maria Jose era una studentessa universitaria al settimo semestre di Comunicazione Sociale e sognava di diventare presentatrice televisiva. Attiva sui social, condivideva la sua quotidianità tra studio, lavoro e passioni. Il suo omicidio ha suscitato indignazione e richieste di giustizia da parte della comunità locale e delle associazioni per i diritti delle donne, che denunciano la mancanza di protezione e la necessità di interventi più efficaci contro la violenza di genere.

Le indagini sono ancora in corso, ma la speranza è che la morte di Maria Jose possa rappresentare un punto di svolta nella lotta ai femminicidi e alla tutela delle donne in Colombia e in tutta l’America Latina.