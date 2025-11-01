Fiorello pazzo del nipotino: le foto di famiglia che fanno impazzire i fan (e resta il mistero sul nome)





Lo showman siciliano scopre un lato inedito della sua personalità grazie all’arrivo del primo nipote, figlio della figliastra Olivia.





È difficile immaginare Rosario Fiorello fermo, in silenzio, lontano dalle luci della ribalta. Eppure, basta osservare il suo sguardo mentre stringe tra le braccia un bimbo di dieci mesi per capire che, lontano dai riflettori, vive una nuova dimensione affettiva. Il piccolo dagli occhi grandi e le manine curiose ha infatti rivelato un aspetto più tenero e contemplativo del vulcanico conduttore, che oggi è nonno.

«Nonno? Suona troppo negativo: No-nno, preferisco Granpa! Al limite in siciliano: Nannu!», ha raccontato Fiorello, sottolineando con ironia e affetto quanto si senta coinvolto in questo ruolo che ricopre da quasi un anno. Il nome del nipotino non è mai stato reso noto pubblicamente, e lo showman scherza: «Non ce l’ha proprio, il nome. Lo chiamiamo Heyyyy!», scegliendo l’ironia come scudo per proteggere la sua sfera privata.

Il bambino è figlio di Olivia, figlia primogenita di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, e del marito Ansperto Radice Fossati Confalonieri, appartenente a una delle più antiche famiglie della nobiltà milanese. Fiorello ha un legame profondo con Olivia, che ha conosciuto quando era ancora una bambina. Pur nel rispetto del padre biologico, Edoardo Testa, con cui l’ha accompagnata all’altare nell’ottobre 2024, si è sempre definito il suo “papà frizzante”.

Oggi, a 65 anni, Fiorello è un nonno energico e coinvolto, come si nota dalle recenti immagini che lo ritraggono a spasso per Milano insieme a Susanna, Olivia, il marito e il bimbo nel passeggino. Una scena familiare che sottolinea quanto la dimensione privata sia essenziale per l’equilibrio dello showman, rappresentando una fonte preziosa di energia e creatività.

Attualmente, Fiorello è tornato in onda su Rai Radio 2 con il programma “La Pennicanza”, accanto a Fabrizio Biggio, ma per quanto riguarda la televisione sembra aver messo in pausa ogni progetto. Ha infatti dichiarato che non parteciperà al Festival di Sanremo e che non ha intenzione di tornare sul piccolo schermo a breve: «Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto».

La sua decisione non è frutto di tattiche promozionali, ma riflette una coerenza personale che ha sempre contraddistinto il suo percorso. Il rispetto e l’amicizia sono per Fiorello valori fondamentali, che influenzano tanto le sue scelte lavorative quanto quelle personali.

Durante le passeggiate milanesi, non mancano gesti d’affetto nei confronti della moglie Susanna: abbracci, sguardi complici e baci che confermano un’unione solida e affettuosa. In una delle rare interviste, Fiorello ha dichiarato: «Se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna».

La storia tra Fiorello e Susanna è iniziata nel 1996. La coppia si è sposata nel 2003 e nel 2006 è nata la loro figlia, Angelica. Con il passare degli anni, Fiorello ha costruito un percorso personale ricco e stabile, parallelo a una carriera sempre in crescita.

L’arrivo del nipotino rappresenta un’ulteriore tappa significativa: essere nonno, per lui, è un’esperienza coinvolgente ma più leggera rispetto alla paternità. «Hai meno responsabilità ma lo stesso divertimento», ha detto di recente. Un privilegio non comune, quello di poter già assistere alla crescita di due generazioni accanto a sé, mentre si è ancora in piena forma.

Fiorello oggi è l’immagine vivace di un nonno moderno: ironico, riservato e affettuoso. Il suo sorriso, incorniciato dai baffetti e nascosto a volte dietro gli occhiali da sole, racconta l’amore sincero che prova per questo bimbo, con cui condivide momenti preziosi, giochi e le prime parole. E chissà che presto la gioia della paternità non venga rinnovata con l’arrivo di un secondo nipotino.



