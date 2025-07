Fioretto maschile a squadre d’oro ai Mondiali di scherma: Italia batte gli Stati Uniti in finale

La nazionale italiana di scherma ha regalato emozioni straordinarie ai Mondiali di Tbilisi, portando a casa la prima medaglia d’oro grazie alla squadra di fioretto maschile. Il quartetto azzurro, composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, ha superato in finale gli Stati Uniti con un combattuto 43-42, inaugurando il medagliere italiano con un successo che resterà nella memoria.





La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione e qualità durante tutto il percorso della competizione. Dopo aver conquistato l’argento olimpico lo scorso anno a Parigi, gli azzurri si erano già rifatti agli Europei di Genova nel giugno scorso, vincendo l’oro. La vittoria ai Mondiali rappresenta una conferma del loro talento e della loro capacità di eccellere anche nelle sfide più difficili.

Il cammino verso la finale è stato segnato da prestazioni convincenti. Nella fase preliminare, l’Italia ha battuto la Croazia con un netto 45-30, per poi superare Singapore agli ottavi con un punteggio di 45-20. Ai quarti di finale, gli azzurri hanno affrontato la Polonia, imponendosi 45-31 in una gara solida. La semifinale contro la Francia è stata combattuta ma si è conclusa con un convincente 45-30, garantendo agli italiani l’accesso alla sfida decisiva contro gli Stati Uniti.

La finale si è rivelata una battaglia emozionante. Gli azzurri hanno iniziato con un vantaggio di 5-0 grazie alla vittoria di Guillaume Bianchi su Nick Itkin, ma gli americani hanno subito risposto con il successo di Alexander Massialas contro Filippo Macchi. A mantenere l’Italia in testa ci ha pensato Tommaso Marini, che ha superato Gerek Meinhardt, chiudendo la prima fase con un parziale di 14-13. La competizione è rimasta serrata fino all’ultimo turno, quando Guillaume Bianchi ha avuto la meglio su Alexander Massialas, portando il punteggio finale a 43-42 e consegnando all’Italia l’ambita medaglia d’oro.

Il successo del fioretto maschile a squadre rappresenta la quarta medaglia per l’Italia in questi Mondiali, ma la prima d’oro dopo tre bronzi conquistati nelle competizioni precedenti. Nonostante la gioia per questo risultato, la giornata non è stata completamente positiva per la nazionale italiana: la squadra di spada femminile ha mancato il podio, perdendo contro la Corea del Sud nella finale per il terzo posto.

Il percorso degli azzurri ai Mondiali di scherma è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello e una capacità di mantenere la concentrazione anche nei momenti più difficili. La vittoria contro gli Stati Uniti in finale è arrivata al termine di una gara equilibrata, dove ogni stoccata ha avuto un peso cruciale. La determinazione e la coesione del gruppo hanno fatto la differenza, permettendo agli italiani di emergere vincitori in una competizione così prestigiosa.

Questa medaglia d’oro non solo arricchisce il palmarès della scherma italiana, ma rappresenta anche un segnale importante in vista delle prossime competizioni internazionali. Gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo, capaci di affrontare e superare avversari di altissimo livello.

Con questa vittoria, l’Italia conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama mondiale della scherma, grazie al talento e alla dedizione dei suoi atleti. Il quartetto composto da Marini, Bianchi, Macchi e Foconi ha scritto una pagina indimenticabile della storia sportiva nazionale, portando orgoglio e soddisfazione agli appassionati italiani.

I Mondiali di scherma di Tbilisi si stanno rivelando un evento ricco di emozioni per la delegazione italiana, che ora guarda con fiducia alle prossime gare e al futuro della disciplina. La medaglia d’oro nel fioretto maschile a squadre è il risultato di un lavoro intenso e di una preparazione meticolosa che ha permesso agli azzurri di eccellere sul palcoscenico internazionale.