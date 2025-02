Firenze, neonato morso alla testa da un cane: è in gravi condizioni

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio in via Franchetti, una traversa di via Baracca nel quartiere di Novoli, Firenze. Un neonato di soli 15 giorni è stato morso alla testa da un cane, suscitando grande preoccupazione tra i familiari e la comunità. La situazione si è rivelata critica, con il bambino che è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer.





Secondo le informazioni iniziali, il cane coinvolto nell’incidente appartiene alla stessa famiglia del neonato. Al momento dell’aggressione, erano presenti anche altri membri della famiglia in casa. La madre del piccolo è stata la prima a intervenire, portando il neonato in ospedale. I medici del pronto soccorso, dopo aver valutato le condizioni del bambino, hanno deciso di ricoverarlo in codice rosso a causa di un trauma cranico.

Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato l’aggressione dell’animale, che secondo le prime ricostruzioni è un pitbull. La famiglia ha lanciato l’allerta subito dopo l’incidente, richiedendo l’intervento dei sanitari. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, prestando le prime cure al neonato prima del trasferimento all’ospedale. Contestualmente, è stata allertata la polizia, che ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Pochi minuti dopo l’intervento, una volante della polizia si è recata all’ospedale Meyer per raccogliere le prime informazioni e cercare di parlare con i genitori del bambino. Gli agenti sono interessati a capire se si sia trattato di un incidente imprevedibile o se ci siano state eventuali negligenze da parte della famiglia. Un’altra pattuglia ha fatto visita all’abitazione dove è avvenuto l’incidente, identificando le persone presenti al momento dell’aggressione e raccogliendo ulteriori testimonianze per ricostruire con precisione i fatti.

Questo episodio ha richiamato alla mente un tragico caso avvenuto recentemente ad Acerra, in provincia di Napoli, dove una bambina di nove mesi ha perso la vita dopo essere stata attaccata da un pitbull mentre il padre stava dormendo. La somiglianza tra i due eventi ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli animali domestici, in particolare delle razze considerate potenzialmente pericolose.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le circostanze dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La polizia sta esaminando ogni aspetto della vicenda, compreso il comportamento del cane e le condizioni in cui si trovava al momento dell’aggressione. Gli agenti stanno cercando di stabilire se ci siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto indicare un comportamento aggressivo da parte dell’animale.

Nel frattempo, la salute del neonato rimane al centro dell’attenzione. I medici dell’ospedale Meyer stanno monitorando attentamente le sue condizioni, fornendo aggiornamenti alla famiglia e cercando di garantire le migliori cure possibili. La comunità di Novoli è in apprensione per quanto accaduto e si mobilita per sostenere la famiglia in questo momento difficile.