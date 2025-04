Flavio Briatore critica chi si scatta selfie davanti alla salma di Papa Francesco: “Sembrava un circo”

I funerali di Papa Francesco hanno generato un acceso dibattito a causa dei numerosi selfie scattati dai visitatori davanti alla salma del Pontefice, esposta all’altare della Basilica Vaticana. Questo comportamento ha suscitato una forte reazione da parte di molti, tra cui Flavio Briatore, noto imprenditore italiano, che ha espresso il suo disappunto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.





Nel video condiviso sui social, Flavio Briatore critica duramente coloro che hanno approfittato del momento solenne per scattare fotografie, considerandolo un gesto irrispettoso e inappropriato. “Sto vedendo in televisione i funerali del Papa”, ha iniziato nel suo video, “Ma secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l’ultimo saluto al Papa e che cerca di fotografare la cassa dove riposa Bergoglio… Ma chi è che permette alla gente di entrare in Chiesa in un momento del genere per fare i selfie?”.

L’imprenditore non si è limitato a criticare i visitatori, ma ha anche puntato il dito contro i responsabili della sicurezza del Vaticano, chiedendosi come sia stato possibile permettere un simile comportamento durante un evento così importante e solenne. “Tutti a fare selfie invece che portare una preghiera, un pensiero, un saluto. Era come essere al circo. Io non so chi gestisce la sicurezza. Quella che stiamo vedendo è una roba incivile”, ha aggiunto.

La questione dei selfie davanti al feretro di Papa Francesco non ha lasciato indifferenti nemmeno gli esperti. Daniela Villani, professoressa associata all’Università Cattolica di Milano in Psicologia Generale, ha cercato di spiegare il fenomeno in un’intervista all’Adnkronos. Secondo l’esperta, il gesto sarebbe legato alla ricerca di consenso e popolarità: “Io ci sono, lo faccio vedere e divento popolare”.

Non sono mancate le scuse da parte di alcuni protagonisti di questi scatti controversi. Nathaly Caldonazzo, ad esempio, ha chiesto pubblicamente scusa per aver pubblicato una foto davanti alla salma del Papa, ammettendo che il post non era opportuno.

Le reazioni sui social media sono state altrettanto forti. Su X (ex Twitter), molti utenti hanno espresso indignazione per il comportamento dei visitatori. “È vergognoso, semplicemente vergognoso che qualcuno si faccia un selfie davanti la bara del Papa”, si legge in un tweet. Un altro utente ha osservato: “Ho visto gente fare file mostruose per arrivare a S. Pietro e sollevare in alto il braccio e poi farsi un selfie davanti alla bara di Papa Francesco. Dando le spalle alla bara, si intende. Postare video o selfie è ormai diventata, per certa gente, l’unica prova di esistere”.