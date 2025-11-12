Floris domanda a Peppiniello se riuscirebbe a battere Meloni: la risposta è uno spasso





Durante un’intervista a DiMartedì su La7, Giovanni Floris ha interrogato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, sulla sua capacità di prevalere nelle elezioni contro Giorgia Meloni.





Conte ha risposto affermando che, sebbene non possa ottenere la vittoria da solo, è fiducioso nella possibilità di successo con il supporto di tutte le forze progressiste. Ha sottolineato l’importanza di un progetto solido che risponda alle esigenze degli italiani, promuova la crescita, lo sviluppo sociale e l’equità, sia in ambito fiscale che giudiziario.

Floris ha quindi chiesto a Conte di specificare quali fossero le forze progressiste. Conte ha risposto che si tratta delle forze che sottoscriveranno l’accordo e il progetto, ovvero le forze compagne affidabili. Ha inoltre menzionato che stanno già collaborando con il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, e che stanno individuando ulteriori alleati.

Durante l’intervista, il Presidente Conte ha criticato la Premier Meloni, affermando: “È agevole per la Premier Meloni godere di un ampio consenso in questo momento, dato che il suo governo detiene il controllo diretto o indiretto di almeno l’80% dei mezzi di informazione, sia televisivi che cartacei”. Commentando la notizia dell’ennesimo caso di frode legato al Superbonus, misura a lui e al Movimento 5 Stelle particolarmente cara, il Presidente pentastellato ha adottato la strategia di attribuire la responsabilità ad altri. Ha dichiarato: “Si tratta di un’ipocrisia inaudita, considerando che la metà della compagine governativa ha beneficiato del Superbonus e degli altri incentivi edilizi”.



