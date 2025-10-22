Floris invita Bersani: “Hanno deriso Elly Schlein”, e arriva una nuova stoccata contro Meloni





Nel fine settimana scorso, Amsterdam ha ospitato l’annuale Congresso europeo dei progressisti, un evento che ha attirato l’attenzione per i suoi dibattiti accesi. Tra i relatori, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha colto l’occasione per esprimere le sue critiche nei confronti del governo di Giorgia Meloni. La tensione tra i due schieramenti politici è palpabile e il confronto si è fatto sempre più acceso.





Durante il suo intervento, Schlein ha affermato che “il punto è che l’estrema destra quando è al governo non provvede ai bisogni primari della nostra gente”. Ha continuato a sottolineare che il governo attuale si dedica principalmente alla propaganda, creando un clima di divisione e polarizzazione. “Quello che stanno facendo è alimentare un clima di divisione, polarizzazione e odio. E noi ne paghiamo le conseguenze ogni giorno”, ha dichiarato, facendo riferimento anche a un recente commento di Meloni, che ha paragonato le opposizioni a terroristi.

In un passaggio particolarmente incisivo, Schlein ha menzionato l’attentato dinamitardo contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, affermando: “La libertà di parola e la democrazia sono a rischio quando la destra governa”. Queste affermazioni hanno sollevato un acceso dibattito, e Giovanni Floris, intervistatore e conduttore, ha chiesto un commento ad Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Padellaro ha espresso il suo disappunto riguardo al livello attuale della comunicazione politica in Italia, sostenendo che “stiamo importando la peggiore comunicazione trumpiana, che tende a colpire l’avversario, a fomentare la propria tifoseria”.

Secondo Padellaro, questa tendenza è il risultato di un abbassamento della partecipazione elettorale, e ha aggiunto che “se ci fosse la possibilità di attingere voti in più, forse non avremmo questo linguaggio”. La sua analisi riflette una preoccupazione condivisa da molti osservatori politici riguardo alla polarizzazione crescente nel dibattito pubblico.

In contrasto con le opinioni di Padellaro, l’ex segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani, ha offerto una visione più allineata con quella di Schlein. Bersani ha avvertito che “nel mondo la nuova destra sta incrinando, deformando le democrazie liberali”. Ha messo in discussione il fatto che Meloni non possa essere paragonata a figure come Trump o Orban, affermando invece che “la Meloni usa un dosaggio diverso, ma gli ingredienti sono gli stessi”.

Dopo il congresso, il conflitto tra Meloni e Schlein è proseguito anche sui social media. Meloni ha criticato la segretaria dem, affermando: “vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e da leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. In risposta, Schlein ha ribattuto: “Basta vittimismo perché gli italiani non se ne fanno niente. Lei può andare alle Nazioni Unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che le opposizioni sono peggio dei terroristi, ma le opposizioni devono stare mute, zitte e buone, dire che va tutto bene”.

Questo scambio di accuse riflette una crescente tensione tra i due principali schieramenti politici in Italia, con Schlein che continua a mettere in evidenza le problematiche legate alla governance della destra. La polarizzazione del dibattito politico sembra essere destinata a intensificarsi, con entrambi i lati che si preparano a una campagna elettorale accesa.

Il Congresso di Amsterdam ha quindi messo in luce non solo le differenze ideologiche tra i progressisti e la destra, ma anche le sfide che la democrazia italiana deve affrontare in un contesto di crescente divisione. Le dichiarazioni di Schlein e le repliche di Meloni sono emblematiche di un clima politico in cui la retorica si fa sempre più accesa, e le conseguenze di questa situazione potrebbero influenzare il futuro della politica italiana.

In attesa di sviluppi futuri, il dibattito su questi temi rimane aperto, con la speranza che possa emergere una comunicazione politica più costruttiva e meno polarizzante. La situazione attuale invita a riflessioni su come le forze politiche possano lavorare insieme per affrontare le sfide comuni, piuttosto che alimentare ulteriormente le divisioni.

