Flotilla, bluff smascherato: nessun carico di aiuti per Gaza come promesso

L’operazione della Global Sumud Flotilla, che si proponeva di portare aiuti umanitari a Gaza, ha sollevato un acceso dibattito dopo che le forze di difesa israeliane (IDF) hanno affermato che le navi erano vuote. Secondo la polizia israeliana, le imbarcazioni non avrebbero trasportato le 500 tonnellate di aiuti umanitari promesse, ma solo slogan e una certa dose di retorica. Questa dichiarazione ha immediatamente innescato una serie di reazioni, con molti che si sono chiesti se la missione fosse stata solo un’operazione di propaganda.





La polizia israeliana ha comunicato che, durante l’abbordaggio, non sono stati trovati aiuti umanitari a bordo delle navi, il che ha portato a speculazioni su ciò che sia realmente accaduto. Le immagini diffuse mostrano le navi ispezionate e i membri dell’equipaggio, ma non ci sono prove concrete del carico di aiuti umanitari che era stato tanto pubblicizzato. L’IDF ha paragonato la situazione a promesse politiche non mantenute, sottolineando che, da quanto emerso, non c’era traccia di cibo o medicinali.

In risposta a queste affermazioni, alcuni sostenitori della Flotilla hanno cercato di difendere la missione, suggerendo che il carico potesse essere stato consumato durante il viaggio. Tuttavia, l’idea di aver consumato 500 tonnellate di aiuti alimentari suscita scetticismo. Alcuni commentatori hanno messo in dubbio la credibilità delle affermazioni di Israele, suggerendo che la narrazione potrebbe essere stata manipolata per sminuire l’importanza della missione.

Il dibattito ha preso piede non solo sui social media, ma anche nei talk show, dove si discute dell’autenticità dei filmati rilasciati dalle autorità israeliane. Le immagini mostrano le navi ispezionate e gli attivisti sbarcati, ma i critici si chiedono perché non siano stati resi pubblici filmati satellitari che potrebbero dimostrare un presunto trasbordo di beni o persone prima dell’abbordaggio.

In un ulteriore sviluppo, un’organizzazione umanitaria, Music for Peace, ha dichiarato che i container di aiuti destinati alla Flotilla erano stati imbarcati su una nave diretta a Aqaba, in Giordania, per poi essere trasportati via terra verso Gaza. L’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, ha affermato che non è stato trovato alcun aiuto alimentare sulle barche sequestrate, respingendo le accuse come infondate. Al contrario, la portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, ha insistito che le navi partite dall’Italia contenevano effettivamente aiuti umanitari.

La questione del trasporto degli aiuti umanitari verso Gaza è complessa, considerando che la regione non dispone di un porto operativo a causa dei danni causati dai conflitti. Questo rende difficile l’operazione di sbarco, che richiederebbe gommoni e un passaggio di casse da attivista ad attivista, il tutto mentre i bombardamenti continuano a minacciare la sicurezza della zona.

Inoltre, la logistica della missione è stata messa in discussione. Gli attivisti, secondo le osservazioni, avrebbero dovuto affrontare sfide significative nel mantenere scorte adeguate durante un viaggio prolungato in mare. Alcuni esperti di navigazione hanno sottolineato che una barca a vela di dimensioni adeguate può portare solo una quantità limitata di provviste, il che solleva interrogativi su come sia stata gestita la situazione.

Mentre il dibattito continua, emerge una verità scomoda: nel mezzo di una crisi umanitaria, ci sono coloro che cercano visibilità e altri che si trovano a dover affrontare la dura realtà della vita a Gaza. La missione della Flotilla, quindi, si presenta come un microcosmo delle tensioni più ampie che caratterizzano il conflitto israelo-palestinese, con le sue implicazioni politiche e sociali che continuano a generare polemiche e divisioni.