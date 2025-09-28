Flotilla in rotta verso Gaza: partenza avvenuta, arrivo stimato tra quattro giorni





Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha manifestato una forte preoccupazione riguardo alla situazione della Global Sumud Flotilla, che sta navigando verso Gaza. Durante una conversazione telefonica con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flottiglia, Tajani ha preso atto della ferma determinazione degli attivisti di proseguire il loro viaggio, nonostante i rischi elevati associati alla navigazione in un’area caratterizzata da alta tensione. “Ho ribadito alla portavoce italiana l’appello del Presidente Mattarella. Loro al momento hanno deciso di andare avanti,” ha dichiarato il ministro, evidenziando che, pur garantendo l’assistenza continua dell’Unità di crisi, la situazione rimane imprevedibile e allarmante.





La situazione è stata definita “preoccupante”, sottolineando la delicatezza della navigazione in acque così critiche. Il Governo italiano, pur sconsigliando di forzare il blocco navale israeliano, ha mantenuto attivi i canali diplomatici e di supporto logistico per i cittadini italiani presenti a bordo delle imbarcazioni. La Global Sumud Flotilla, composta dalle navi Yulara e Catalina, ha dimostrato una determinazione incrollabile nel portare avanti la sua missione umanitaria, che mira a rompere l’assedio che da anni affligge la Striscia di Gaza.

Dopo una breve sosta tecnica necessaria per affrontare alcuni problemi meccanici riscontrati sulle navi, il convoglio ha ripreso la navigazione, dirigendosi con decisione verso la costa palestinese. Secondo quanto riportato dall’organizzazione attraverso il proprio canale Telegram, le navi si trovano attualmente a sole 463 miglia nautiche da Gaza. Questo aggiornamento evidenzia la continua volontà degli attivisti di portare a termine la loro missione, nonostante le sfide e i pericoli che si profilano all’orizzonte.

Le preoccupazioni espresse dal ministro Tajani e dal Governo italiano si inseriscono in un contesto più ampio di tensioni geopolitiche nella regione, dove le operazioni navali possono facilmente degenerare in conflitti. La Global Sumud Flotilla è parte di una lunga tradizione di iniziative simili, che hanno cercato di portare aiuto e solidarietà a Gaza, ma che si trovano spesso a dover affrontare l’opposizione delle autorità israeliane.

Il messaggio del Governo italiano è chiaro: mentre si sostiene il diritto degli attivisti a esprimere la loro solidarietà e il loro desiderio di aiutare la popolazione di Gaza, si avverte anche la necessità di procedere con cautela. La navigazione in acque così delicate richiede una considerazione attenta dei rischi, e il Governo ha ribadito l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione e supporto.

In questo contesto, l’Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri è in contatto costante con le navi e gli attivisti, monitorando la situazione e fornendo assistenza quando necessario. La posizione del Governo italiano riflette una volontà di proteggere i propri cittadini, pur riconoscendo il valore delle iniziative umanitarie.

La determinazione della Global Sumud Flotilla di continuare il viaggio nonostante le avvertenze è emblematiche della passione e dell’impegno degli attivisti coinvolti. La missione rappresenta non solo un tentativo di portare aiuto a una popolazione in difficoltà, ma anche una manifestazione di solidarietà nei confronti di una realtà complessa e spesso trascurata dai media internazionali.

Con la navigazione verso Gaza, gli attivisti sperano di attirare l’attenzione sulla situazione critica in cui si trovano molti palestinesi, sottolineando la necessità di un intervento umanitario. Mentre la situazione continua a evolversi, gli occhi del mondo rimangono puntati sulla Global Sumud Flotilla e sulla sua missione, con la speranza che possa contribuire a un cambiamento positivo nella regione.



