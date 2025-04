Follia su un aereo: coltello alla mano prova a fuggire, ma viene ucciso a bordo

Un volo di ordinaria routine si è trasformato in un drammatico episodio giovedì 17 aprile, mentre un aereo della compagnia locale Tropic Air sorvolava il Belize. A bordo, un cittadino statunitense, identificato come Akinyela Sawa Taylor, di 49 anni, ha seminato il panico minacciando equipaggio e passeggeri con un coltello. Durante l’incidente, tre persone sono rimaste ferite prima che un altro viaggiatore intervenisse, sparando al dirottatore e uccidendolo.





Secondo quanto riportato dal capo della polizia beliziana, Chester Williams, Taylor, un ex volontario di guerra, ha estratto un coltello durante il volo, costringendo i piloti a deviare la rotta e a portarlo fuori dal Paese. La situazione è rapidamente degenerata quando è riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio, prendendo il controllo dell’aereo per diverse ore.

Il velivolo, un Cessna Grand Caravan, era partito da Corozal e si dirigeva verso San Pedro, con 16 passeggeri a bordo. Mentre l’aereo rimaneva in attesa sopra l’aeroporto internazionale di Belize City, il carburante stava rapidamente esaurendosi e le autorità cercavano una soluzione. La situazione è diventata insostenibile quando l’aereo è stato costretto ad atterrare. Durante l’atterraggio, Taylor ha accoltellato tre persone, tra cui il pilota e due passeggeri. Tuttavia, uno dei viaggiatori ha reagito prontamente, estraendo un’arma e sparando al dirottatore, uccidendolo sul colpo.

Dopo l’incidente, Taylor è stato trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo. Le motivazioni dietro il suo gesto rimangono oggetto di indagine. Secondo le informazioni fornite dalla polizia, l’uomo aveva già tentato in passato di entrare nel Belize, senza successo. L’ambasciata degli Stati Uniti ha espresso il proprio rammarico per l’accaduto, chiarendo di non aver avuto alcun contatto con Taylor né informazioni sulla sua presenza nel Paese.

L’aeroporto internazionale Philip Goldson è rimasto chiuso per alcune ore mentre venivano condotte le operazioni di sicurezza e soccorso. Le autorità locali hanno attivato un protocollo di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio coinvolti.

Questo evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza aerea e alla gestione delle situazioni di emergenza durante i voli. Le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta approfondita per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo drammatico dirottamento. Gli investigatori stanno esaminando il profilo di Taylor e le sue motivazioni, cercando di determinare se ci siano state avvisaglie o segnali premonitori prima dell’incidente.

Nel frattempo, i passeggeri e l’equipaggio dell’aereo coinvolto stanno ricevendo supporto psicologico per affrontare l’esperienza traumatica. Le autorità aeree stanno valutando ulteriori misure di sicurezza per prevenire simili episodi in futuro e garantire un ambiente sicuro per tutti i viaggiatori.