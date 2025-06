Fondamentale per la salute delle ossa e può ridurre il rischio di fratture, specialmente negli anziani. Scopri l’importanza e le fonti di questo nutriente.

Il dolore alle gambe e alle ossa può rappresentare un campanello d’allarme per la salute, in particolare per le persone anziane o per coloro che soffrono di condizioni come l’osteoporosi. Recenti studi hanno messo in luce come una carenza di vitamina D possa essere un fattore determinante in questi casi, suggerendo che un adeguato apporto di questo nutriente possa ridurre il rischio di fratture ossee fino al 34%. La vitamina D si rivela quindi un elemento cruciale per il benessere delle ossa.





La vitamina D svolge un ruolo essenziale nell’assorbimento del calcio nell’intestino, minerale fondamentale per mantenere le ossa forti e resistenti. Senza un adeguato livello di vitamina D, il corpo non riesce a assimilare il calcio in modo efficace, compromettendo così la struttura ossea e aumentando il rischio di fratture. Inoltre, la vitamina D è coinvolta nella funzione muscolare e nel mantenimento dell’equilibrio, contribuendo a prevenire le cadute, un fattore di rischio significativo per le fratture, specialmente negli anziani.

Uno studio significativo pubblicato nel British Medical Journal ha analizzato oltre 50.000 partecipanti, rivelando che coloro che assumevano vitamina D insieme al calcio mostravano una riduzione del rischio di fratture superiore al 34%. Questo effetto protettivo era particolarmente evidente per le fratture dell’anca e della colonna vertebrale. I risultati sono stati più marcati tra gli anziani, le donne in post-menopausa e le persone con precedenti carenze di vitamina D.

Le raccomandazioni per l’assunzione di vitamina D variano in base all’età e alle condizioni di salute. In generale, si suggerisce un apporto di 600 a 800 UI (Unità Internazionali) giornaliere per gli adulti fino a 70 anni, e di 800 a 1000 UI al giorno per gli adulti oltre i 70 anni. È importante sottolineare che gli individui con diagnosi di carenza di vitamina D potrebbero necessitare di dosi superiori, sempre sotto la supervisione di un professionista sanitario.

È altrettanto fondamentale abbinare l’assunzione di vitamina D a un adeguato apporto di calcio, che dovrebbe oscillare tra 1000 e 1300 mg al giorno, poiché entrambi i nutrienti lavorano in sinergia per rafforzare le ossa.

Le fonti naturali di vitamina D sono diverse e comprendono:

Luce solare : Bastano 15-30 minuti al giorno di esposizione al sole per stimolare la produzione naturale di vitamina D nella pelle.

: Bastano 15-30 minuti al giorno di esposizione al sole per stimolare la produzione naturale di vitamina D nella pelle. Alimenti : I pesci grassi come salmone, tonno e sardine, il fegato di manzo, il tuorlo d’uovo, il latte e i cereali fortificati sono ottime fonti di questo nutriente.

: I pesci grassi come salmone, tonno e sardine, il fegato di manzo, il tuorlo d’uovo, il latte e i cereali fortificati sono ottime fonti di questo nutriente. Integratori: Possono essere consigliati in condizioni climatiche fredde o per chi ha una bassa esposizione al sole.

La consapevolezza riguardo all’importanza della vitamina D è essenziale, specialmente per le popolazioni più vulnerabili. La prevenzione delle fratture ossee attraverso un adeguato apporto di vitamina D e calcio può migliorare significativamente la qualità della vita e ridurre il rischio di complicazioni gravi.