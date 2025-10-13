Francesca Albanese nel mirino di Tommaso Cerno: “Ha dimenticato un ringraziamento importante”





L’accordo di pace tra Israele e Arabia Saudita metterebbe in discussione la retorica dell’opposizione, inclusi gli interventi di Francesca Albanese, figura di spicco della sinistra attualmente priva di riferimenti come Soumahoro e Ilaria Salis. Il commento del direttore Tommaso Cerno a “Chiedo per un amico” con Ginevra Terracina. (VIDEO)





Dopo Soumahoro e Salis la sinistra si schianta su Albanese. Cerno: dirà grazie a Trump? pic.twitter.com/DrMxZtYWhT — DC News (@DNews10443) October 13, 2025

La posizione di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, rimane ferma e intransigente nonostante la recente firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas. La dottoressa Albanese, pur non potendo contare sul sostegno dei partiti di sinistra che l’hanno sostenuta durante la campagna elettorale, continua a esprimere la sua opinione critica nei confronti del piano Trump, che solo ora, con il rilascio degli ostaggi israeliani e lo scambio con i prigionieri palestinesi, sta diventando realtà.

Le dichiarazioni e le azioni della dottoressa Albanese hanno suscitato polemiche e critiche, tra cui la sua posizione sulla “resistenza” di Hamas, il diverbio con il sindaco di Reggio Emilia e l’abbandono della trasmissione televisiva “In Onda” su La7. Questi episodi hanno alimentato il dibattito sulla sua credibilità, anche all’interno dell’area politica di sinistra.

Nonostante le critiche, la dottoressa Albanese ribadisce la sua posizione, definendo l’Italia “un paese ottuso e ignorante su quella che è la resistenza dal punto di vista del diritto internazionale”.



