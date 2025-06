Francesca Chillemi annuncia la gravidanza sfilando al Benevento Cinema and Television Festival con un elegante abito bianco firmato Philosophy di Lorenzo Serafini

L’annuncio di una gravidanza da parte di una celebrità spesso avviene in modo inaspettato e originale, e stavolta è stata Francesca Chillemi a sorprendere tutti. L’attrice, già madre di una bambina, ha rivelato di aspettare il suo secondo figlio durante il Benevento Cinema and Television Festival 2025, sfilando con un abito che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media.





Sempre più frequentemente, le star scelgono eventi pubblici per condividere notizie personali, come nel caso di Rihanna, che al Met Gala 2025 aveva mostrato il pancione, o di Beatrice Borromeo, che aveva suscitato curiosità con un ampio abito Dior durante una sfilata a Roma. Anche Francesca Chillemi ha optato per questa modalità, confermando i rumors che circolavano da tempo su una possibile gravidanza.

Sul tappeto rosso del festival a Benevento, l’attrice ha sfilato con un raffinato abito bianco. Il capo, che ricorda un vestito da sposa, è stato realizzato dal marchio Philosophy di Lorenzo Serafini ed è parte della collezione Primavera/Estate 2024. L’abito presenta una gonna longuette asimmetrica e un bustier bianco rivestito di tulle trasparente decorato con fiori candidi. Completano il design maniche lunghe e un collo alto morbido. Il costo del modello si aggira intorno ai 1.310 euro.

Per completare il look, Francesca Chillemi ha scelto accessori eleganti e sofisticati. Indossava sandali argentati con tacco a spillo e una clutch rigida con dettagli gioiello, entrambi firmati Jimmy Choo. Gli orecchini appartenevano invece alla linea “Serpenti” di Bulgari, realizzati in oro bianco, smeraldi e diamanti, aggiungendo un tocco di lusso e brillantezza al suo outfit.

L’attrice, che è al sesto mese di gravidanza, aspetta una bambina insieme al compagno Eugenio Grimaldi. Francesca Chillemi è già madre di Rania, nata nel 2016 dalla sua relazione con Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel e del gruppo OTB.

La scelta di un abito bianco per l’occasione ha sottolineato la bellezza della futura mamma e ha reso ancora più speciale l’annuncio della sua dolce attesa. Il look premaman si è rivelato un perfetto equilibrio tra eleganza e modernità, confermando ancora una volta il gusto raffinato dell’attrice.

L’apparizione di Francesca Chillemi al festival non è passata inosservata e ha conquistato l’attenzione dei presenti e dei fan sui social media. La notizia della sua gravidanza ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando entusiasmo tra i suoi seguaci e il pubblico appassionato di moda e spettacolo.