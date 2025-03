Francesca Di Fazio perde la vita in un incidente stradale, il giovane di 20 anni arrestato era sotto effetto di droghe

Nella serata di venerdì 28 febbraio 2025, un incidente mortale ha scosso la comunità di Monte San Biagio, nel territorio di Latina. Francesca Di Fazio, una donna di 40 anni e madre di due bambini, si trovava alla guida della sua automobile quando è stata tamponata da un’altra vettura durante una manovra di sorpasso. L’impatto è stato fatale: la donna è deceduta sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.





L’incidente è avvenuto lungo la strada statale Appia, dove, secondo le ricostruzioni, Di Fazio stava viaggiando quando un’auto, condotta da un ragazzo di 20 anni, ha tentato di sorpassarla in un punto non consentito. La manovra si è rivelata disastrosa: il giovane ha tamponato la vettura della quarantenne, colpendola sulla fiancata sinistra. A seguito dell’impatto, l’auto di Francesca è finita fuori strada, urtando il guard-rail e ribaltandosi. Una terza automobile, che sopraggiungeva nella corsia opposta, è stata coinvolta nell’incidente.

Subito dopo lo schianto, è scattato l’allerta e i carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini. Hanno effettuato i rilievi del caso e sequestrato i veicoli coinvolti. Il ventenne al volante della vettura che ha causato l’incidente è stato sottoposto a esami tossicologici, dai quali è emerso che era positivo agli stupefacenti. Inoltre, i primi accertamenti hanno rivelato che il giovane stava viaggiando a una velocità superiore al limite consentito.

In seguito a questi risultati, il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Dopo l’arresto, è stato posto agli arresti domiciliari e rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti e per affrontare le conseguenze legali della sua condotta.

La morte di Francesca Di Fazio ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima. La quarantenne era conosciuta e apprezzata, e la sua scomparsa ha lasciato un segno profondo tra coloro che la conoscevano. Le autorità locali e i cittadini hanno espresso la loro solidarietà e il loro cordoglio per la tragedia.

Questo incidente mette in evidenza ancora una volta i pericoli legati alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alla violazione delle norme stradali. Le autorità competenti hanno ribadito l’importanza di una guida responsabile e della necessità di rispettare i limiti di velocità e le regole del codice della strada, al fine di prevenire tragedie simili in futuro.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le dinamiche dell’incidente e per garantire che venga fatta giustizia per Francesca Di Fazio e per la sua famiglia. La comunità di Monte San Biagio si prepara a commemorare la vita della donna, ricordandola per il suo amore e il suo impegno come madre e come cittadina.