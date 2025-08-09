Francesca Michielin, due anni dopo l’operazione al rene: “Ho superato il dolore e amo il mio corpo”





Due anni dopo l’intervento chirurgico che ha comportato la rimozione di un rene, la cantautrice Francesca Michielin ha scelto di raccontare il percorso affrontato attraverso un post sui social. La cantante, originaria di Bassano del Grappa, ha condiviso un messaggio di forza e gratitudine, accompagnato da immagini che ripercorrono i momenti più significativi degli ultimi due anni.





“Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture”, ha scritto nel suo post su Instagram, evidenziando come il dolore provato e i cambiamenti fisici abbiano segnato profondamente la sua vita. L’intervento, effettuato nel 2022, è stato un momento cruciale che l’ha portata a riflettere sulla fragilità e sulla resilienza del corpo umano. “Non avrei mai immaginato che mi avrebbero tolto un pezzo, ma dicono che quel pezzo rappresenti la paura di non farcela ed effettivamente ora che non ce l’ho più qualcosa è cambiato”, ha spiegato Michielin, ricordando le sensazioni vissute durante il percorso di guarigione.

La cantante aveva parlato pubblicamente per la prima volta dell’operazione nel gennaio 2024, durante un’intervista nel programma “Stasera c’è Cattelan”. In quell’occasione, aveva offerto uno spaccato della sua esperienza, sottolineando come l’intervento avesse rappresentato una sfida personale e un’opportunità per riscoprire la propria forza interiore.

Nel suo ultimo post, Francesca Michielin ha condiviso un breve video che raccoglie frammenti della sua vita post-operazione. Attraverso le immagini, ha raccontato i momenti di difficoltà e di crescita vissuti. “Ho imparato che volere una vita in cui non esiste mai il dolore, in cui il nostro corpo non sente e non prova niente, è impossibile. La nostra società vorrebbe che fossimo sempre felici, prestanti e in forma, ma il dolore è parte della crescita”, ha scritto, sottolineando l’importanza di accettare anche le fasi più difficili della vita.

Il percorso di recupero non è stato privo di ostacoli. Michielin ha descritto i cambiamenti fisici subiti dal suo corpo: “Ho attraversato questo dolore e ho visto il mio corpo cambiare, dimagrire, gonfiarsi, patire fitte allucinanti, riacquisire muscolatura e poi perdere di nuovo tono, accettare l’imperfezione e ritornare ogni giorno un centimetro più forte”. Queste parole evidenziano la determinazione della cantante nell’affrontare il processo di guarigione e nell’accettare le trasformazioni fisiche come parte integrante del suo cammino.

Guardando al futuro, Francesca Michielin si è dichiarata orgogliosa dei progressi fatti finora e pronta a continuare il suo percorso di crescita. “La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo, e oggi ti abbraccio con gratitudine e penso a quando da piccola guardavo Mulan sognando di sentirmi invincibile, senza sapere cosa la vita mi avrebbe regalato”, ha scritto la cantante, esprimendo gratitudine per il corpo che l’ha sostenuta anche nei momenti più difficili.

La cantautrice ha inoltre sottolineato come questa esperienza abbia influenzato la sua visione artistica e personale. “Sono pronta a combattere” ha dichiarato nel post, aggiungendo che porterà sul palco una donna che ha scoperto che “per ritrovarsi interi bisogna perdere qualcosa”. Questo messaggio riflette una maturità acquisita attraverso le difficoltà e una nuova consapevolezza di sé.



