Francesca Rettondini: “Alberto Castagna mi propose di sposarlo, ma rifiutai. Tra noi solo scontri”

La relazione tra Alberto Castagna e Francesca Rettondini è stata una storia d’amore intensa, che con il tempo si è trasformata in una profonda amicizia. L’attrice, ospite nel programma “La Volta Buona”, ha condiviso alcuni dettagli inediti del loro rapporto, durato circa otto anni. Durante l’intervista, ha raccontato che il conduttore le aveva chiesto di sposarlo, ma lei inizialmente rifiutò. “Non ci siamo mai incrociati,” ha spiegato. “Prima volevo io e lui non voleva. Poi viceversa.”





Francesca Rettondini ha ricordato come la loro relazione fosse al centro dell’attenzione mediatica. La coppia era molto amata dal pubblico e non mancavano le occasioni in cui si trovavano sotto i riflettori. “Alberto amava l’attenzione,” ha dichiarato. “Lui lanciò più volte il nostro rapporto ai giornali dicendo che ci saremmo sposati. Io lo chiamai e dissi: ‘Ma quando? Io non ne so niente.’”

Quando le è stato chiesto se avrebbe mai accettato di sposarlo, l’attrice ha risposto: “A un certo punto, in un momento particolare, gli dissi di no. Dissi: ‘Troppo facile, adesso.’” Tuttavia, ha spiegato che successivamente cambiò idea, ma le loro volontà non si allinearono mai del tutto. “È stato uno scontro continuo,” ha aggiunto.

In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” nel febbraio 2025, Francesca Rettondini ha parlato del periodo doloroso vissuto dopo la scomparsa di Alberto Castagna, avvenuta nel 2005. Ha confessato di aver impiegato dieci anni per superare il lutto e ritrovare un equilibrio. Nel 1998, il conduttore subì un grave problema di salute a seguito della rottura di un doppio aneurisma all’aorta toracica, che lo costrinse a un lungo ricovero. Durante quel periodo difficile, l’attrice gli fu accanto giorno e notte. “Sono sempre stata al suo capezzale giorno e notte,” ha detto.

Tuttavia, secondo quanto raccontato da Rettondini, a un certo punto le fu impedito di visitarlo. Nonostante ciò, trovò un modo per far sentire la sua vicinanza grazie all’aiuto della loro collega e amica Doriana Patanè, che riuscì a incontrare Castagna portando un messaggio scritto sul palmo della mano: “Franci ti ama.” Questo gesto voleva rassicurarlo e ricordargli che lei era sempre con lui, anche se non poteva essere presente fisicamente.

Quando Alberto Castagna fu dimesso dall’ospedale dopo la lunga degenza, prese una decisione che segnò profondamente Francesca Rettondini. Tornò a vivere con la sua ex moglie, lasciando l’attrice in preda a un dolore ancora più grande di quello provato durante la malattia del compagno. Questo episodio rappresentò uno dei momenti più difficili della sua vita.

La storia tra Alberto Castagna e Francesca Rettondini resta una testimonianza di un amore complesso e intenso, che ha saputo trasformarsi in amicizia nonostante le difficoltà e i momenti dolorosi. Le parole dell’attrice descrivono una relazione fatta di passione, contrasti e affetto profondo, ma anche di scelte difficili e sofferenze che hanno segnato entrambi.