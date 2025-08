Franco Baresi, Vice Presidente Onorario del Milan, è stato operato per un nodulo polmonare

Il Milan ha comunicato che, a seguito di controlli di routine, è stata riscontrata una nodulazione polmonare nel Vice Presidente Onorario, Franco Baresi. Dopo un’attenta valutazione, è stata presa la decisione di procedere con un intervento chirurgico mini-invasivo per rimuovere il nodulo. L’operazione, effettuata con successo, ha avuto esito positivo e il decorso post-operatorio non ha presentato complicazioni.





Successivamente, Franco Baresi è stato visitato da uno specialista oncologo, il quale ha raccomandato una terapia di consolidamento basata su immunoterapia. Il club ha espresso il suo sostegno a Baresi, con un messaggio che unisce il Consiglio di Amministrazione, il management, i dipendenti, lo staff tecnico e i calciatori e le calciatrici della squadra. In un comunicato, hanno affermato: “Rivolgiamo a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!”.

Franco Baresi, storica figura del club rossonero e capitano leggendario, ha voluto rassicurare i tifosi attraverso un messaggio in cui ha dichiarato: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”. Le parole di Baresi riflettono il suo spirito combattivo e la sua gratitudine verso il club e i fan.

Un nodulo polmonare è definito come una piccola area anomala di tessuto all’interno dei polmoni. Spesso viene scoperto casualmente durante esami di imaging, come radiografie o tomografie computerizzate (TAC) del torace. La maggior parte dei noduli polmonari risulta essere benigni, ma alcuni potrebbero indicare la presenza di un cancro polmonare nelle sue fasi iniziali.

Un nodulo polmonare si presenta come una lesione di forma rotondeggiante o ovale, di solito con un diametro inferiore ai 3 cm. Può essere individuato in modo incidentale durante esami effettuati per altre motivazioni. Le cause dei noduli polmonari possono essere classificate in benigni e maligni. Tra le cause benigne si annoverano granulomi, che sono esiti di infezioni passate, cicatrici, alcune malattie infiammatorie o reumatiche e tumori benigni. D’altra parte, i noduli maligni possono derivare da tumori polmonari primari, che originano nei polmoni, o secondari, che rappresentano metastasi provenienti da altre parti del corpo.

La diagnosi e la gestione dei noduli polmonari sono fondamentali per garantire un intervento tempestivo e appropriato. In genere, quando viene identificato un nodulo, il medico può consigliare ulteriori esami, come una TAC di follow-up o una biopsia, per determinare la natura del nodulo stesso e pianificare il trattamento più adeguato.

Il caso di Franco Baresi ha messo in evidenza l’importanza di controlli regolari e di un’adeguata diagnosi precoce. La sua esperienza serve da promemoria per tutti sull’importanza della salute polmonare e della necessità di prestare attenzione a eventuali sintomi o anomalie.

Il Milan e i suoi tifosi si uniscono in un abbraccio virtuale a Baresi, sostenendolo in questo momento delicato. La comunità rossonera è nota per la sua unità e il supporto nei momenti di difficoltà, e questa situazione non fa eccezione. Mentre Baresi intraprende il suo percorso di recupero, il club e i fan continuano a dimostrare la loro vicinanza, sperando in una pronta guarigione.