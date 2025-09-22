Funerale di Charlie Kirk, l’inviata Mediaset si commuove davanti alle parole della moglie: “Perdono l’assassino”





Maria Luisa Rossi Hawkings, durante la diretta con Mario Giordano, si mostra visibilmente commossa nel ricordare come la moglie di Charlie Kirk abbia perdonato l’assassino del marito. “Un gesto straordinario, che lascia sbigottiti e che tocca profondamente non solo chi era presente, ma l’intera nazione, che li riteneva pericolosi vendicatori assetati di odio”. (VIDEO)





MARIA LUISA ROSSI HAWKINS

Non nasconde la commozione @MLRossiHawkins ricordando come la moglie di Charlie Kirk ha perdonato l’assassino di suo marito.

“Questa è una cosa incredibile, lascia sbigottiti ma soprattutto tocca non solo il pubblico che era lì ma tocca la nazione che… pic.twitter.com/JXXkbIPHQ2 — Virna (@Virna25marzo) September 22, 2025

La signora Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, ha perdonato il giovane arrestato con l’accusa di aver ucciso il marito. Nel momento più toccante del suo intervento allo stadio di Glendale, in Arizona, la signora Kirk si è rivolta idealmente a Tyler Robinson, ventiduenne arrestato per l’omicidio.

“Charlie – ha dichiarato – desiderava salvare i giovani come quello che gli ha tolto la vita”. A quel punto, contenendo le lacrime, la donna ha affermato: “Lo perdono”, suscitando un lungo applauso tra la folla. Molti erano gli occhi lucidi.

“Quest’uomo, questo giovane, lo perdono – ha aggiunto con la voce spezzata dai singhiozzi – lo perdono perché è ciò che ha fatto Cristo e ciò che avrebbe fatto Charlie. La risposta all’odio non è l’odio”.

Donald Trump, dal palco in Arizona nello stadio in cui si tengono i funerali di Charlie Kirk, ha affermato che il dipartimento di Giustizia “sta indagando le reti di fanatici della sinistra radicale che finanziano le attività organizzate e perpetrano violenza politica”. Il presidente americano ha ribadito la linea dura sui movimenti di sinistra e antifascisti: “Pensiamo di sapere chi siano molti di loro – ha aggiunto – ma l’azione delle forze dell’ordine può essere solo l’inizio della nostra risposta all’omicidio di Charlie”.



