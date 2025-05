Funerali cinesi in Italia: il fenomeno dei defunti invisibili, la spiegazione

La comunità cinese in Italia sembra non celebrare funerali con la frequenza che ci si aspetterebbe, tanto da far sorgere la domanda: come è possibile? La risposta risiede nelle profonde differenze culturali e nelle tradizioni specifiche legate al rito funebre.





La morte di una persona cara è un evento che colpisce profondamente chiunque, spesso in modo improvviso e inatteso. Sebbene sia un’esperienza universale, il modo in cui viene affrontata varia notevolmente da cultura a cultura. In particolare, nelle società orientali, come quella cinese, il decesso non è sempre vissuto con la stessa tristezza e riservatezza tipica delle tradizioni occidentali, ma può assumere anche toni celebrativi, quasi festosi.

La comunità cinese in Italia conta più di 300.000 residenti, molti dei quali godono di una longevità notevole. Questo ha portato alcuni a ironizzare, chiedendosi se gli appartenenti a questa comunità abbiano una sorta di “vita eterna”. Tuttavia, la spiegazione è più complessa e va ricercata nelle usanze e nei valori profondi di una cultura molto diversa dalla nostra.

In Cina, i riti funebri sono non solo presenti, ma rivestono un’importanza fondamentale. Tuttavia, quando si tratta di celebrare queste cerimonie in Italia, la comunità cinese tende a mantenere un profilo discreto, rispettando le sensibilità della società ospitante. Questo perché le tradizioni funebri cinesi sono spesso molto rumorose e coinvolgono manifestazioni pubbliche che potrebbero risultare insolite o disturbanti per chi non è abituato.

I funerali in Cina sono caratterizzati da lunghe preghiere, processioni per le strade accompagnate da bande musicali e scoppi di petardi, elementi che servono a onorare il defunto e a scacciare le energie negative. Si ritiene infatti che un rito funebre non adeguatamente celebrato possa portare sfortuna alla famiglia.

Per questo motivo, molti cinesi residenti in Italia preferiscono riportare i propri cari in patria per le esequie, dove possono svolgere liberamente tutte le pratiche tradizionali.

Le cerimonie variano in base all’età del defunto, alle cause della morte e alla condizione economica della famiglia, che influisce sulla durata dell’esposizione del corpo e sull’entità delle offerte ricevute. Tra i rituali più scaramantici vi è la rimozione di tutti gli specchi dalla casa del defunto e la copertura degli ambienti con carta rossa, simbolo di protezione contro le energie negative.

Questi usi, spesso descritti con ammirazione da chi ha avuto modo di visitarli in Cina, mostrano come le esequie cinesi siano profondamente diverse da quelle occidentali. Sebbene possano apparire festose, ciò non significa che la perdita non venga vissuta con dolore e rispetto.

Queste curiosità sui funerali nella cultura cinese ci aiutano a comprendere come, nel mondo, esistano molteplici tradizioni e modi di affrontare la morte, ognuno con il proprio valore e significato.