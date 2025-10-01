Funerali di Claudia Cardinale a Parigi, la figlia: “È andata via come un treno in corsa”





A Parigi, martedì 30 settembre 2025, si è svolto l’addio a Claudia Cardinale, celebre attrice italiana che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema mondiale. La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa di Saint-Roch, nel primo arrondissement della capitale francese, dove amici, familiari e personalità illustri si sono riuniti per renderle omaggio. Claudia Cardinale, scomparsa il 23 settembre all’età di 87 anni nella sua casa di Nemours, è stata ricordata per il suo talento straordinario e il suo ruolo cruciale nel collegare la cultura italiana e quella francese.





Il funerale è iniziato alle 14:30, con il feretro in legno chiaro che ha attraversato la navata centrale tra gli applausi dei presenti. In sottofondo, le note emozionanti della colonna sonora di “C’era una volta il West”, un omaggio al personaggio di Jill, interpretato dall’attrice nel celebre film di Sergio Leone. Davanti all’altare, una fotografia in bianco e nero della Cardinale danzante, scattata a Roma nel 1959 e utilizzata come manifesto del 70° Festival di Cannes, ha catturato l’attenzione dei partecipanti.

Tra le figure presenti alla cerimonia, i figli dell’attrice, Claudia Squitieri e Patrick, hanno ricevuto il supporto di numerose personalità del mondo del cinema, della cultura e della politica. Tra gli ospiti vi erano la ministra della Cultura Rachida Dati, la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay, la presidente della regione Île-de-France Valérie Pécresse, l’ex ministro della Cultura Jack Lang, e il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux. Anche l’ex première dame Carla Bruni ha partecipato alla commemorazione.

Il mondo del cinema ha reso omaggio alla Cardinale attraverso la presenza di artisti e registi di spicco, tra cui Costa-Gavras, Charles Berling e Paul Belmondo. L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Emanuela D’Alessandro, ha sottolineato l’importante ruolo dell’attrice nel rafforzare i legami culturali tra Italia e Francia.

Durante la cerimonia, la figlia dell’attrice, Claudia Squitieri, ha condiviso un toccante ricordo della madre. Ai microfoni de ‘La Volta Buona’, ha dichiarato: “Come sempre, mia madre ha preso la sua partenza come un treno in corsa. Come sto? Come un giorno intenso, forte, in cui cerco di accompagnarla.” Ha aggiunto: “Mia madre vorrebbe essere ricordata ridendo, sorridendo. Cantavamo Adriano Celentano qualche giorno fa, ci divertivamo e penso che voglio ricordarla così con la sua gioia di vivere.” La Squitieri ha anche espresso gratitudine alla Tunisia, paese natale della Cardinale, per la cerimonia commemorativa tenutasi a La Goulette, quartiere di Tunisi dove l’attrice nacque il 15 aprile 1938.

Un ultimo saluto religioso si terrà oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste a Nemours alle ore 15:00. Seguirà una cremazione in forma privata giovedì. La famiglia ha invitato coloro che desiderano onorare la memoria dell’attrice a sostenere la Fondazione Claudia Cardinale, istituita insieme alla figlia proprio a Nemours. La fondazione si propone di accogliere e promuovere giovani talenti artistici.



