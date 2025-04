Funivia del Faito, cabina precipita: tre morti, un ferito e una persona dispersa

Un grave incidente ha colpito la funivia del Monte Faito, situata nella zona di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, durante il Giovedì Santo. Le cabine della funivia, gestita da Eav, si sono bloccate a causa di un cedimento di un cavo, presumibilmente dovuto alle avverse condizioni meteorologiche. Questo drammatico evento ha portato alla caduta di una delle cabine in un dirupo, con conseguenze tragiche per i passeggeri a bordo.





Nella cabina a valle, dodici persone sono state tratte in salvo con notevole difficoltà. Tuttavia, la situazione è stata molto più critica per la cabina a monte, che è precipitata nel vuoto. A bordo di questa cabina si trovavano cinque persone, tra cui quattro passeggeri e il conducente. Purtroppo, il bilancio delle vittime è pesante: tre persone sono decedute, una è gravemente ferita e una risulta dispersa.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15:00, e le operazioni di soccorso sono immediatamente scattate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno lavorato incessantemente per cercare di recuperare le persone coinvolte. Anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si sono recati sul luogo dell’incidente per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Le prime informazioni indicano che le condizioni meteorologiche avverse, che hanno colpito la regione, potrebbero aver avuto un ruolo significativo nel cedimento del cavo. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità. La funivia del Monte Faito è un’importante attrazione turistica e un mezzo di trasporto per molti residenti e visitatori della zona, e questo tragico evento ha suscitato grande preoccupazione tra la popolazione.

Il servizio di emergenza ha dovuto affrontare notevoli difficoltà nel tentativo di raggiungere la cabina precipitata e recuperare i passeggeri intrappolati. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla posizione della cabina nel dirupo e dalle condizioni meteo avverse. I soccorritori hanno lavorato senza sosta, cercando di garantire la sicurezza dei sopravvissuti e di recuperare i corpi delle vittime.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia. Molti residenti di Castellammare di Stabia si sono radunati nei pressi del luogo dell’incidente, in attesa di notizie sui propri cari. Il sindaco della città ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha assicurato che verranno fornite tutte le informazioni necessarie per supportare le persone colpite da questa tragedia.