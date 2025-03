Fuori dal Grande Fratello l’ex concorrente sorprende tutti Sto cercando di conquistare Javier

La posizione di Helena Prestes all’interno della casa del Grande Fratello sembra subire un cambiamento significativo. Dopo l’eliminazione di Javier Martinez e Shaila Gatta, molti si aspettavano che la modella brasiliana si avvicinasse a Lorenzo Spolverato, con cui in passato aveva instaurato un legame speciale. Tuttavia, la 32enne ha smentito ogni voce, mantenendo con Lorenzo un rapporto limitato al minimo indispensabile e lasciando intendere che il suo interesse fosse rivolto altrove.





Nelle ultime giornate, Helena si è fatta notare per alcuni messaggi mandati all’esterno della casa, parlando spesso da sola e pronunciando il nome di Javier. “Javi, stai tranquillo”, ha ripetuto più volte mentre camminava per la casa, quasi come se sperasse che il pallavolista argentino potesse apparire all’improvviso. Questo comportamento ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul legame tra i due, ma al momento non ci sono segnali concreti che confermino un possibile riavvicinamento.

Mentre Helena continua a pensare a Javier all’interno della casa, fuori dal reality c’è chi sembra voler approfittare della sua assenza. Un ex concorrente del Grande Fratello, noto per il suo interesse nei confronti del pallavolista argentino, ha recentemente confessato di essere intenzionato a farsi avanti. Si tratta di Mattia Fumagalli, il maestro di sci che durante il programma non aveva mai nascosto la sua simpatia per Javier.

In un’intervista con Alfonso Signorini, Mattia ha raccontato di aver già iniziato a muoversi per cercare di attirare l’attenzione di Javier. “Intanto, in questi giorni che Javier è da solo e non ha Helena tra i piedi, non puoi organizzare qualcosa?”, gli ha chiesto il conduttore, scherzando. La risposta di Mattia, altrettanto ironica, non si è fatta attendere: “Alfonso, tu sei una streghetta! Gli ho già scritto, le sto provando tutte: cuoricini, emoticon… Vediamo se risponde, ma ancora nulla”.

Nonostante i tentativi, Mattia ha ammesso di non aver ancora ricevuto risposta da parte di Javier. Tuttavia, questo non sembra averlo scoraggiato. Durante l’intervista, Signorini ha scherzato sull’idea di fornire a Mattia qualche consiglio per conquistare l’argentino. “Amore, dobbiamo studiarci una strategia: dobbiamo sentirci noi, devo darti qualche dritta giusta, Fumagalla!”, ha detto il conduttore, alimentando ulteriormente l’ironia sulla situazione.

Il triangolo amoroso che coinvolge Helena, Javier e Mattia sta attirando l’attenzione sia dei fan del reality sia del pubblico esterno. Da un lato, c’è Helena, che non sembra aver dimenticato il pallavolista e continua a lanciargli messaggi dalla casa. Dall’altro, c’è Mattia, deciso a sfruttare ogni occasione per avvicinarsi a Javier.

Per ora, però, la situazione resta in bilico. Javier, eliminato dal programma, non ha ancora dato segnali su un possibile interesse nei confronti di Mattia, né ha risposto ai suoi tentativi di contatto. Nel frattempo, Helena continua a vivere la sua esperienza nella casa, dove le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense in vista della finale.