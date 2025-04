Gabriella Carlucci: ‘A 21 anni un incidente mi sfigurò, subii oltre 5 operazioni per il viso’

Gabriella Carlucci è stata recentemente ospite nel programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, ha aperto il suo cuore raccontando vari aspetti della sua vita, tra cui il legame con le sue sorelle, l’incidente drammatico vissuto in Messico e la sua attuale vita familiare.





Cresciuta con due sorelle, Anna e Milly Carlucci, Gabriella ha sempre avuto un rapporto speciale con loro. Nonostante i normali dissapori che possono emergere in qualsiasi famiglia, il legame tra le tre è forte e indissolubile. “Chi non litiga in famiglia? Da bambine litigavamo tantissimo, soprattutto con Anna, lei era la mia vittima. Ma se devo pensare a un amore duraturo, un affetto indissolubile, è senza dubbio quello per le mie sorelle”, ha dichiarato Gabriella. La perdita dei genitori dieci anni fa ha ulteriormente rafforzato la loro unione. “Sono sempre con noi”, ha spiegato, ricordando la figura del padre, un generale “molto severo e rigido, ma anche affettuoso e amorevole”. Le regole imposte dai genitori hanno instillato nelle sorelle un forte senso di indipendenza, tanto che Gabriella ha lasciato la casa a soli 21 anni.

Uno degli episodi più drammatici della vita di Gabriella Carlucci è stato l’incidente in Messico. Durante una vacanza con il fidanzato dell’epoca, un camion ha colpito il loro veicolo. Il fidanzato è morto sul colpo, mentre Gabriella si è ritrovata da sola a Città del Messico, ricoverata in ospedale per dieci giorni senza assistenza. “Un camion ci è venuto addosso, lui è morto sul colpo. Mi sono trovata a Città del Messico da sola, per 10 giorni nessuno ha saputo niente di me, ero in ospedale senza che nessuno mi assistesse”, ha raccontato. Le ferite riportate erano gravi: “Mi ero rotta l’orbita destra, tutto il naso e il nervo facciale. Ci ho messo circa 6 anni per ricostruire tutto, il naso è un pezzo della mia costola, ho fatto oltre 5 interventi”. La sua faccia è stata asimmetrica per molto tempo.

Oggi Gabriella Carlucci vive una vita serena accanto al marito Marco Catelli, avvocato di professione. Sposati da nove anni, Marco è stato un sostegno costante per Gabriella: “Mi ha sempre sostenuta, è sempre stato il mio primo fan. Ho sempre trovato persone che volevano cambiarmi, lui invece ha sempre appoggiato tutte le mie iniziative”. Insieme hanno un figlio, Matteo, che nonostante abbia seguito le orme del padre laureandosi in legge, sta cercando una strada diversa nel mondo della produzione. “Ha preso un po’ di entrambi. Si è laureato in legge e di fatto è avvocato, ma non vuole farlo. Ha fondato una sua società di produzione, gli piace tantissimo questo mondo”, ha detto Gabriella, aggiungendo che lo ha influenzato portandolo spesso a vedere i programmi della sorella Milly.