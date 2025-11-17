Gattuso distrutto dopo il crollo in Italia-Norvegia: “La prima cosa che devo fare è chiedere scusa”





L’illusione di un’Italia competitiva svanisce rapidamente dopo la sconfitta per 4-1 contro la Norvegia nell’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, dopo un primo tempo promettente, hanno vissuto un secondo tempo disastroso, lasciando agli avversari la libertà di dominare il gioco. Nonostante il risultato negativo, l’Italia mantiene il secondo posto nel girone, garantendosi l’accesso ai playoff di marzo. Tuttavia, la sconfitta ha avuto un impatto devastante sulla morale della squadra e sulla percezione generale della loro prestazione.





Al termine dell’incontro, il commissario tecnico Rino Gattuso si è presentato ai microfoni della Rai visibilmente affranto. La sua voce, quasi assente, rifletteva la delusione per un match che era iniziato con buone promesse. Il gol di Pio Esposito, siglato dopo solo dieci minuti, aveva fatto sperare in un esito favorevole, ma la situazione è rapidamente cambiata. La sconfitta ha lasciato un segno profondo, e Gattuso ha subito voluto chiedere scusa ai tifosi: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. È un risultato pesante, peccato perché nel primo tempo siamo stati squadra vera”.

Il tecnico ha poi tentato di analizzare le cause del crollo nel secondo tempo, dove la Nazionale ha mostrato una preoccupante incapacità di reagire. “Secondo tempo al di sotto del primo tempo. Ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro e scusa per i 4 gol che abbiamo preso. Ma dobbiamo ripartire dal primo tempo. Non dobbiamo avere il braccino perché ci creano un’occasione, la partita è cambiata con il loro primo tiro in porta. Abbiamo cominciato ad avere paura e su questo dobbiamo migliorare”. Queste parole evidenziano la necessità di un’analisi profonda e di un cambiamento di mentalità per affrontare le sfide future.

Fortunatamente per l’Italia, la sconfitta non ha compromesso la qualificazione per i playoff, già assicurata in precedenza. La Nazionale affronterà la semifinale in gara secca in casa, e nei prossimi giorni conoscerà il suo avversario. Il sorteggio del 20 novembre determinerà se l’Italia affronterà la Svezia, il Galles, la Macedonia del Nord, l’Irlanda del Nord o la Romania. Questo rappresenta un’opportunità per riscattarsi e dimostrare il valore della squadra in un contesto decisivo.

La prestazione contro i norvegesi ha messo in luce alcune fragilità che dovranno essere affrontate in vista dei playoff. La capacità di mantenere la concentrazione e la determinazione durante l’intero incontro sarà cruciale per il futuro della squadra. Gattuso e il suo staff dovranno lavorare intensamente per rimediare agli errori commessi e per rinvigorire il morale dei giocatori.



