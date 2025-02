Gelosa e possessiva? Helena furiosa con Mariavittoria al Grande Fratello: scoppia la polemica

Dopo l’incontro con Javier, Helena ha dimostrato tutta la sua gelosia, scatenando il caos nella Casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo davvero.

Grande Fratello ha visto scoppiare un nuovo caso, protagonista Helena Prestes. Un video che ha fatto il giro del web ha scatenato un mare di polemiche sul suo comportamento nei confronti del suo fidanzato Javier Martinez. La fotomodella brasiliana, che è diventata una delle protagoniste più discusse di questa edizione, ha mostrato un lato molto geloso che ha diviso il pubblico.





Da qualche giorno, Helena e Javier sono al centro dell’attenzione per la loro relazione. Dopo mesi di corteggiamento, lei è riuscita a conquistare il bel pallavolista, nonostante l’iniziale intromissione di Zeudi Di Palma. La scena del loro bacio in piscina ha fatto impazzire i fan del programma, mentre la coppia ha poi trascorso una breve luna di miele nel tugurio, una ricompensa della produzione. Al loro ritorno, però, è scattata la gelosia di Helena.

Mentre Javier ed Helena venivano accolti calorosamente dai coinquilini, tra cui il cuoco Federico Chimirri, che ha preparato una torta in loro onore, alcuni concorrenti sono rimasti più distaccati, come Shaila e Lorenzo, che si sentivano in diritto di vivere quella serata speciale, essendo veterani del programma.

Ad accogliere Javier c’era anche Mariavittoria Minghetti, una storica amica del pallavolista. Tra loro c’è una lunga amicizia, tanto che lui la chiama affettuosamente “Nana”. Quando Mariavittoria si è avvicinata per salutare Javier, qualcosa di inaspettato è accaduto. Helena, con un gesto deciso, si è avvicinata al fidanzato, lo ha preso da dietro e lo ha allontanato dalla Minghetti, dicendogli: “Non dirlo mai più”. La reazione di Mariavittoria è stata di sorpresa, e con un gesto imbarazzato, ha lasciato il posto.

Il comportamento di Helena non è passato inosservato e ha suscitato molte critiche sui social. Molti utenti hanno commentato negativamente, accusando la modella di essere troppo gelosa e possessiva. I commenti si sono moltiplicati: “Lei è disperata”, “Helena, stai tranquilla, nessuno vuole Javier”, “Ormai è gelosa anche di Amanda”. E ancora: “Lo farà scappare”; “Questi comportamenti non sono normali. Lui probabilmente non potrà avere mezza amica senza che lei ne faccia un dramma”. Helena ha lanciato un messaggio forte e chiaro alle altre concorrenti della Casa: da ora in poi, dovranno stare alla larga da Javier.

Questo episodio ha sollevato un dibattito su quanto sia giusto essere così possessivi in una relazione, soprattutto in un contesto come il Grande Fratello, dove le dinamiche sono amplificate dalla convivenza e dalla costante presenza delle telecamere. Cosa succederà ora?