Genitori in lutto per la morte per suicidio della figlia di 10 anni condividono i segnali di allarme che hanno notato

I genitori di Autumn Bushman, una bambina di 10 anni che frequentava la quarta elementare alla Mountain View Elementary School di Roanoke, hanno condiviso il loro dolore per la scomparsa improvvisa della figlia e hanno parlato degli eventi che hanno portato a questa tragedia.





Mark e Summer Bushman affermano di aver notato un cambiamento nel comportamento della figlia nelle settimane precedenti alla sua devastante decisione di togliersi la vita.

“Era la più giovane e probabilmente la più vivace,” ha detto la madre di Autumn, Summer. “Era una palla di energia. Non importava se pensavi che sarebbe potuta cadere attraverso il mio pavimento del soggiorno. Era sempre a fare capriole dentro casa mia.”

La famiglia Bushman ha riferito a WDBJ che Autumn ha iniziato a dormire di più, a sorridere di meno e a indossare abiti di colore più scuro del solito nelle settimane precedenti alla tragedia. Il suo necrologio ha affermato che era una bambina che aveva “una profonda empatia, un cuore tenero e che era sempre pronta ad ascoltare o a offrire il suo sostegno.”

Purtroppo, Autumn è stata vittima di bullismo. I suoi genitori hanno denunciato il dramma che la figlia stava attraversando alla scuola, ma quest’ultima non ha preso molti provvedimenti.

Gli studenti della scuola hanno molestato Autumn perché si è sempre schierata in difesa degli altri e non è rimasta in silenzio quando qualcosa le sembrava sbagliato.

“Se qualcuno veniva bullizzato o preso di mira, lei interveniva. Purtroppo, questo potrebbe averla resa un bersaglio per ulteriori episodi di bullismo,” ha dichiarato Summer Bushman.

Purtroppo, Autumn non è stata vittima di bullismo solo a scuola, ma anche sui social media. “In questa età hanno tablet e telefoni, quindi accade h24. Non riescono davvero a sfuggirvi,” ha detto suo padre.

In una dichiarazione a WDBJ, le Roanoke County Public Schools hanno descritto la morte di Autumn come una “tragica perdita” e hanno affermato che avrebbero “sostenuto la famiglia, gli amici e la comunità di Mountain View.”

“Mentre non possiamo discutere i dettagli di questa situazione a causa delle leggi sulla privacy federali e per rispetto della famiglia, stiamo conducendo una revisione approfondita. Le nostre scuole prendono molto sul serio tutte le segnalazioni di bullismo e conflitti tra gli studenti”, si legge nella dichiarazione.

“Le nostre scuole educano gli studenti e intervengono in modo appropriato nelle situazioni specifiche di cui veniamo a conoscenza, incluso il lavoro con i genitori e le famiglie degli studenti coinvolti.”

La mamma di Autumn esorta gli altri genitori a intervenire se notano qualcosa di insolito nel comportamento dei loro figli, al fine di evitare tragedie come questa.

“Controllate il cellulare di vostro figlio per assicurarvi che siano gentili con gli altri bambini [e] per assicurarvi che i bambini siano gentili con loro,” ha detto.

I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia in lutto.