Georgette Polizzi racconta la sua esperienza a Temptation Island 2016, il rapporto con il marito Davide Tresse e la convivenza con la sclerosi multipla diagnosticata nel 2018

Georgette Polizzi, stilista e personaggio televisivo, ha condiviso in un’intervista a Fanpage il suo percorso personale e professionale, segnato da momenti difficili ma anche da grandi conquiste. La partecipazione al reality Temptation Island nel 2016, l’amore con Davide Tresse, oggi suo marito, e la diagnosi di sclerosi multipla nel 2018 sono stati eventi che hanno profondamente influenzato la sua vita.





Nel 2016 Georgette Polizzi decise di mettersi alla prova partecipando, insieme al fidanzato Davide Tresse, alla terza edizione di Temptation Island. Tuttavia, ciò che inizialmente sembrava essere un’avventura interessante si rivelò un’esperienza complessa e dolorosa: “È stato un percorso che in quel momento sentivo di voler fare, ma che mi ha fatto cadere rovinosamente. Da persona comune mi sono ritrovata esposta, giudicata da chi non mi conosceva”, ha raccontato. La stilista ha descritto quel periodo come psicologicamente impegnativo, soprattutto a causa delle critiche ricevute dal pubblico.

Durante il reality, Georgette si avvicinò al tentatore Claudio D’Angelo, ex tronista di Uomini e Donne. Questo comportamento generò numerose polemiche e accuse di mancanza di rispetto nei confronti di Davide Tresse, ma lei ha spiegato che si trattava di un momento di riflessione personale: “Sono sempre stata libera mentalmente. Ho sempre visto mio marito come la ‘ciliegina sulla torta’, ma credo che ‘la torta’ debba essere buona anche da sola”. Nonostante le difficoltà, la coppia decise di lasciare insieme il programma e affrontare le conseguenze del loro percorso.

Il ritorno alla quotidianità fu un momento cruciale per il loro rapporto. Riguardando i video del programma e confrontandosi apertamente, Georgette e Davide riuscirono a superare le incomprensioni e a rafforzare il loro legame: “Il vero banco di prova arriva quando si torna insieme a casa e si riguarda tutto. Rifletti sui video, ti confronti. Lì capisci se il sentimento regge e il nostro ha superato ogni difficoltà”.

Due anni dopo, nel 2018, alla stilista venne diagnosticata la sclerosi multipla, una malattia cronica che cambiò radicalmente la sua vita. Nonostante le sfide imposte dalla condizione, Georgette Polizzi è riuscita a trovare forza nell’amore della sua famiglia e nella creatività: “La chiamo ‘la bastrda’, oggi cammino grazie all’amore della mia famiglia*”. La sua determinazione l’ha portata a trasformare il dolore in una fonte di ispirazione per il suo lavoro.

Oggi Georgette e Davide Tresse sono sposati e genitori della piccola Luce, nata nel 2021. La maternità ha rappresentato per la stilista un ulteriore motivo di crescita personale: “Mia figlia sa che ho la sclerosi e si prende cura di me”. Nonostante le difficoltà, Georgette Polizzi considera la sua famiglia come il pilastro fondamentale della sua vita.

La stilista ha anche sottolineato come l’esperienza vissuta nel reality le abbia insegnato a gestire meglio le critiche e a mantenere la propria autenticità: “Mi sono ritrovata travolta da un’ondata di opinioni, critiche e insulti da parte di persone che non mi conoscevano affatto. È stato psicologicamente pesante, ma sono riuscita a gestirlo”.

Oltre alla sfera personale, Georgette Polizzi ha continuato a dedicarsi alla sua carriera nella moda, utilizzando la creatività come strumento per affrontare le sfide quotidiane. La stilista è riuscita a trasformare le difficoltà in opportunità, dimostrando una grande resilienza.