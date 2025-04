Georgette Polizzi: “Sette anni fa il mio corpo cedette. Oggi sono mamma, è un miracolo”

A sette anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, Georgette Polizzi ha deciso di condividere la sua storia attraverso un video sui social media, in cui parla della malattia e della gioia che ha provato con la nascita di sua figlia Sole. L’ex concorrente di Temptation Island ha colto l’occasione per inviare un messaggio di speranza a chi si trova ad affrontare situazioni simili.





La scoperta della sua malattia è stata un momento devastante per Georgette Polizzi. Nel video, racconta: “Sette anni fa, il mio corpo ha smesso di rispondere”. La sclerosi multipla ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, portandola a sentirsi “prigioniera del mio corpo”. La stilista descrive il periodo successivo alla diagnosi come un cambiamento radicale: “All’improvviso il mondo che conoscevo non esisteva più. Camminare? Impossibile. Ballare? Solo nei miei sogni. Vivere davvero? Sembrava un miraggio”. Nonostante le difficoltà, Polizzi non si è mai arresa e ha intrapreso un lungo percorso di cure e terapie.

“Ho intrapreso un percorso difficile, pieno di lacrime, dubbi e terapie. Tante terapie. Ma non ho mai smesso di provarci, di cercarci, di tenermi stretta alla vita”, afferma. Un momento particolarmente significativo è stato il giorno del suo matrimonio, quando è riuscita ad arrivare all’altare “con le mie gambe”.

Il 21 marzo 2022, Georgette Polizzi ha dato alla luce Sole, frutto dell’amore con il compagno Davide Tresse. In passato, Polizzi aveva parlato delle difficoltà legate al parto, definendolo “un’esperienza terrificante”, paragonabile all’esordio della sclerosi multipla. Tuttavia, nonostante le sfide, esprime gratitudine per il percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) che le ha permesso di diventare madre. “Credevo con tutta me stessa che ci fosse ancora spazio per un miracolo e non ho mai smesso di ballarla, la vita, anche da ferma. Ballavo dentro”, racconta con emozione. La nascita di Sole è stata per lei un vero e proprio “miracolo”, un evento che ha portato amore, forza e speranza nella sua vita. “Una bomba d’amore, forza e speranza. Una bimba che ha scacciato i miei demoni, lei mi ha ricordato che sono. Sono diventata mamma”.

Nonostante continui a convivere con la sclerosi multipla, Polizzi sottolinea un importante cambiamento nella sua vita: “Oggi cammino con lei, non dietro di lei. Questa è la mia vittoria e sono qui a dirti: se ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu”. Le sue parole sono un invito a chi lotta contro malattie simili a non perdere la speranza e a perseverare.