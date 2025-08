Gerry Scotti celebra il successo della nuova edizione de “La ruota della fortuna”, che registra ascolti straordinari. Fondamentale il contributo di Samira Lui, sua co-conduttrice

Il ritorno di Gerry Scotti alla conduzione de “La ruota della fortuna” si è rivelato un successo inatteso per Canale 5, con numeri di ascolto che hanno sorpreso lo stesso conduttore. La versione moderna del celebre game show, proposta nella fascia preserale, ha raggiunto picchi di share del 24%, un risultato che il canale non registrava da tempo. Intervistato dal settimanale “Gente”, Scotti ha espresso soddisfazione per l’accoglienza calorosa ricevuta dal pubblico e ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra con la sua co-conduttrice, Samira Lui.





Il conduttore ha dichiarato: “Numeri imbarazzanti. Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non li immaginavo proprio.” Questo successo pone il programma in diretta competizione con “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, che tornerà in onda su Rai1 a settembre. Nonostante la sfida imminente, Scotti si dice fiducioso nel mantenere i risultati ottenuti e nell’offrire al pubblico un intrattenimento di qualità.

La collaborazione con Samira Lui, presenza femminile del programma, è stata evidenziata come uno degli elementi chiave del successo. Il conduttore ha elogiato la collega, definendola “bellissima, perbene e capace”. Ha inoltre aggiunto: “Sono orgoglioso del nostro rapporto, pieno di stima e rispetto. Sono contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace. Samira mi ringrazia ogni giorno perché dice che la metto a suo agio, io la ringrazio perché è una meravigliosa compagna di lavoro. Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo. Nella ricetta del programma, Samira è un ingrediente speciale in più, è come il profumo che si mette nella pastiera napoletana.”

Da parte sua, anche Samira Lui ha espresso grande apprezzamento per il rapporto professionale instaurato con Scotti, dichiarando a “Tv Sorrisi e Canzoni”: “Fin da subito c’è stato un bel feeling, non ci sono mai state barriere tra noi (…) Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo. Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato.”

La nuova edizione de “La ruota della fortuna” si distingue per il mix tra tradizione e innovazione, che sembra aver conquistato il pubblico italiano. L’obiettivo di Canale 5 era quello di riportare in vita un format storico della televisione italiana, adattandolo ai gusti contemporanei senza perdere il fascino originale. Il successo ottenuto finora dimostra che la formula è stata vincente.

Con l’arrivo di settembre e il ritorno di “Affari Tuoi”, sarà interessante osservare come si evolverà la competizione tra i due programmi. Gerry Scotti, che ha già dimostrato di essere un veterano della televisione italiana, sembra determinato a mantenere alta l’attenzione sul suo show. Nel frattempo, la collaborazione con Samira Lui continua a rappresentare un valore aggiunto che contribuisce al gradimento del pubblico.

Questa edizione de “La ruota della fortuna” potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia dei game show italiani, grazie alla capacità di rinnovarsi senza tradire le aspettative degli spettatori. Il team composto da Scotti e Lui si è dimostrato affiatato e in grado di offrire un intrattenimento fresco e coinvolgente.