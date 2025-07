Gerry Scotti commenta lo stop di Striscia La Notizia: “Una decisione storica, dispiace. Antonio Ricci è perplesso”

Gerry Scotti, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha condiviso il suo punto di vista riguardo all’assenza di Striscia La Notizia dai palinsesti estivi di Mediaset e al successo del suo nuovo programma, La Ruota della Fortuna. Il conduttore, intervistato da La Repubblica, ha definito la decisione di sospendere temporaneamente il tg satirico come una scelta “epocale” e ha espresso il suo dispiacere per questa assenza, sottolineando l’importanza che Striscia ha avuto nella sua carriera.





Il ritorno di La Ruota della Fortuna, storico game show che aveva già riscosso grande successo negli anni passati, sembra aver conquistato il pubblico serale. Secondo Gerry Scotti, il programma deve la sua popolarità a un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità: “È un gioco, con tutti i crismi della tradizione e la giusta modernità. Alle 20:30 c’è chi torna dal lavoro, chi dalla spiaggia. Gli facciamo compagnia”. I dati d’ascolto sembrano confermare questa affermazione, con picchi che sfiorano il 25% di share.

Tuttavia, la decisione di non inserire Striscia La Notizia nei palinsesti estivi ha generato non poche perplessità, non solo tra il pubblico ma anche tra i protagonisti stessi del programma. Antonio Ricci, storico ideatore del tg satirico, sarebbe apparso “perplesso” durante le discussioni interne sul futuro del format. “È stata una decisione epocale. Io ero seduto al bancone di Striscia, vedevo Antonio perplesso. Anche per me è un dispiacere, Striscia è la cosa più importante della mia carriera”, ha dichiarato Scotti, aggiungendo che questa scelta rappresenta un cambiamento significativo per lui, che ha lasciato anche altri impegni televisivi come Tu sì que vales, dopo ben 14 anni.

La sospensione estiva di Striscia La Notizia è stata giustificata come parte di una “fase sperimentale”, come aveva anticipato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Tuttavia, l’assenza del programma non si limita soltanto ai mesi estivi: dai documenti relativi ai palinsesti autunnali dell’azienda risulta che Striscia non tornerà nemmeno nei prossimi mesi. Questo ha alimentato speculazioni sul fatto che il tg satirico possa essere sostituito stabilmente proprio da La Ruota della Fortuna, dato il successo immediato ottenuto dal game show.

Nonostante i risultati positivi, Gerry Scotti resta cauto riguardo al futuro. Il conduttore ha infatti espresso alcune preoccupazioni per la competizione con altri programmi di punta della fascia serale, come Affari Tuoi, che potrebbe tornare a settembre con ascolti elevati. “A me sembrava ingiusto soppesare i risultati del tg satirico con un gioco: ‘Striscia perde con i pacchi’ mi dava fastidio, ci ero seduto io su quella scrivania. Almeno ora con un gioco andrò contro un gioco, poi perderò, quello si è tarato sul 30%. Se farò il 17, il 18% avrò fatto il mio”.

La scelta di puntare su un format come La Ruota della Fortuna per l’access prime time potrebbe rappresentare una strategia vincente per Mediaset, considerando l’accoglienza calorosa ricevuta dal pubblico. Lanciato in pieno luglio, il game show ha dimostrato di essere in grado di attrarre spettatori anche in una stagione solitamente meno favorevole per i programmi televisivi.

Resta da vedere se questa decisione segnerà una svolta definitiva nei palinsesti Mediaset o se si tratterà solo di una parentesi sperimentale. Nel frattempo, Gerry Scotti continua a godere del successo del suo programma e a riflettere sull’importanza delle scelte fatte nel corso della sua lunga carriera televisiva.