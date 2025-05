Gettato via come spazzatura: Perché il tragico viaggio di Taho è finito in tragedia

Siamo nel 2025 e, purtroppo, continuiamo a vedere il peggio dell’umanità per quanto riguarda il modo in cui alcune persone trattano i loro animali domestici. Mentre la maggior parte di noi vede i cani come fedeli compagni che meritano amore e protezione, altri li trattano come oggetti usa e getta.





Questo è stato purtroppo il caso di un giovane pitbull di nome Taho, che miracolosamente è sopravvissuto a un atto di crudeltà impensabile.

Tuttavia, la sua vita sarebbe finita nel modo più tragico immaginabile.

La notte del 1° febbraio 2023, gli agenti della Ramsey County Sheriff’s Office erano all’inseguimento di sospetti su un camion rubato sull’Interstate 694 ad Arden Hills, Minnesota.

I sospetti, ricercati per reati di carjacking e crimini legati alle armi, stavano guidando a tutta velocità contromano sull’autostrada a 60 miglia orarie.

Mentre gli agenti davano loro la caccia, videro qualcosa di bianco volare fuori dal veicolo e schiantarsi sull’asfalto. All’inizio non era chiaro di cosa si trattasse.

Ma quando gli agenti hanno successivamente rivisto le immagini della telecamera di bordo, è emersa la verità terrificante: i sospetti avevano gettato un cucciolo dal camion in movimento.

Quel cucciolo era Taho.

Scagliato sull’autostrada “I sospetti hanno continuato a non fermarsi e hanno iniziato a guidare contromano sull’Interstate 694”, ha scritto l’ufficio dello sceriffo in un post su Facebook.

A un certo punto, gli agenti hanno urlato alla loro squadra di rimanere all’erta, temendo che i sospetti avessero un’arma. È in quel momento che si è aperta la porta e qualcosa è stato scagliato sull’autostrada, rotolando violentemente nel traffico in arrivo.

Dopo aver arrestato i sospetti, gli agenti sono tornati nell’area ma inizialmente non sono riusciti a localizzare il cane. Data l’impatto e le temperature gelide della notte, temevano il peggio.

Ma contro ogni aspettativa, Taho è stato trovato il mattino successivo.

Rannicchiato su un cumulo di neve Eccolo lì, rannicchiato su un cumulo di neve – tremante, malconcio, ma incredibilmente ancora con la coda che scodinzolava.

Il sergente Dan Young ha ricordato il momento in cui l’hanno trovato, dicendo a WCCO: “Era allegro e spensierato. Persino quando l’abbiamo messo sulla nostra camionetta, ci leccava”. Gli agenti gli hanno dato un pezzo di pizza e il sergente Young ha aggiunto: “Era molto, molto felice”.

Taho è stato portato urgentemente da un veterinario, dove è stato curato per una gamba rotta e numerosi tagli.

Nonostante una frattura del femore e altre lesioni, lo spirito di Taho sembrava intatto. Scodinzolava e leccava il viso dei suoi soccorritori, guadagnandosi un posto nelle cure di Pet Haven e una possibilità di riabilitazione.

È stata lanciata una raccolta fondi per aiutare a coprire le sue spese mediche – e mentre guariva, Taho era pronto per trovare una casa per sempre. Il coraggioso piccolo cucciolo aveva già sopportato più di quanto la maggior parte potesse immaginare e meritava niente di meno di una vita piena d’amore, calore e quella pace che deriva dal sapere di essere finalmente al sicuro.

Il tragico finale Purtroppo, le ferite fisiche di Taho erano solo l’inizio.

Mentre passava attraverso diverse case affidatarie, il suo comportamento diventava sempre più imprevedibile e aggressivo. Ha morso diversi assistenti, spesso senza chiari motivi, e ha mostrato segni di profondo trauma psicologico. Aveva vissuto una vita di grave abuso, apparentemente per mano di una donna con precedenti di crudeltà sugli animali e uso di droghe, e quelle esperienze gli avevano lasciato cicatrici indelebili.

Anche dopo diversi incidenti, a Taho è stata data un’ultima possibilità. Pet Haven, insieme all’ufficio dello sceriffo della contea di Ramsey e alla Humane Society degli Stati Uniti, lo hanno inserito in un programma di riabilitazione comportamentale.

L’hanno soppresso Gli è stato dato tempo, amore e cure esperte, ma il suo stato mentale continuava a peggiorare. Nonostante fosse imbavagliato, rinchiuso in gabbia e sotto la supervisione di esperti gestori, la sua paura e aggressività non facevano che aumentare.

Una risonanza magnetica ha escluso cause neurologiche, confermando che il comportamento di Taho aveva le sue radici nel trauma, non in lesioni curabili. Non poteva più interagire in sicurezza con le persone o vivere senza paura e ansia. Con il cuore pesante, il team di soccorso ha preso la difficile decisione di sopprimerlo in modo umano per la sua sicurezza e quella degli altri.

La storia di Taho è straziante, ma serve anche da monito sulla crudeltà che gli animali possono subire – e sulla compassione di coloro che cercano di salvarli. Nei suoi ultimi momenti, Taho era circondato dall’amore, qualcosa che non aveva conosciuto per gran parte della sua vita. Riposa in pace, Taho 💔