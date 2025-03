Giada, 21 anni, muore dopo giorni di febbre e un intervento al ginocchio: disposta l’autopsia

La tragica scomparsa di Giada Coppola, una giovane di ventun anni originaria di Moiano, frazione di Città della Pieve, ha scosso profondamente la comunità locale. Giada è deceduta venerdì scorso dopo aver manifestato un improvviso malore. Negli ultimi giorni, la ragazza aveva mostrato sintomi di febbre e, il giorno precedente alla sua morte, era stata visitata presso un punto di primo soccorso nella zona del Trasimeno, dove era stata rimandata a casa.





Il dramma si è consumato nel giro di ventiquattro ore. Quando le condizioni di Giada sono peggiorate, è stato il fratello a dare l’allarme, contattando il 118. I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimarla, ma senza successo. Il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia si è rivelato vano: la giovane è arrivata in ospedale già priva di vita.

Attualmente, le cause del decesso di Giada rimangono ignote. La magistratura ha disposto un’autopsia per determinare con precisione cosa possa aver causato la morte della ventunenne. È prevista anche l’acquisizione della documentazione clinica della ragazza, che nelle settimane precedenti aveva subito un intervento ortopedico a un ginocchio in un ospedale della Toscana. Questo aspetto potrebbe rivelarsi fondamentale per capire se ci siano collegamenti tra l’intervento e il malore che ha portato alla sua morte.

Nonostante il dolore e la confusione per la perdita, la famiglia di Giada non ha ancora presentato una denuncia, un passaggio necessario affinché la magistratura possa avviare formalmente le indagini. Nel frattempo, la comunità di Città della Pieve e Moiano si unisce in segno di lutto, sostenendo i genitori e il fratello della giovane. In segno di rispetto e solidarietà, gli eventi del Carnevale previsti nei prossimi giorni sono stati annullati.

La morte di Giada Coppola ha suscitato una reazione profonda tra i residenti della zona, che si sono mobilitati per esprimere il loro cordoglio. Amici e conoscenti hanno condiviso ricordi e messaggi di affetto sui social media, evidenziando la giovane come una persona amata e rispettata nella comunità. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, e molti si interrogano su come sia potuto accadere un evento così tragico.

Le indagini in corso potrebbero richiedere tempo, e l’attesa per i risultati dell’autopsia aumenta l’ansia e la tensione tra coloro che conoscevano Giada. La comunità spera che le autorità possano fare chiarezza su quanto accaduto, per comprendere le cause di questa tragedia e per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.