Giambruno pronto a tornare sul piccolo schermo, Pier Silvio Berlusconi lo definisce un talento da non perdere

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026, ha parlato di possibili nuovi volti per le reti dell’emittente. Tra questi, ha aperto ad un ritorno di Andrea Giambruno in video e ad un possibile passaggio di Enrico Mentana.





Durante la serata di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026, tenutasi negli studi di Cologno Monzese martedì 8 luglio, si è parlato di tanti argomenti, tra cui la possibilità che alcuni volti famosi tornino sulle reti del Biscione. Il primo nome che è venuto fuori è stato quello di Andrea Giambruno, che si è un po’ perso dopo la storia del fuori onda di Striscia la Notizia, che gli è costata anche la relazione con la premier Giorgia Meloni. Si è parlato anche di Enrico Mentana, che si pensava volesse lasciare il Tg La7, ma in realtà era solo un falso allarme. Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua su entrambi i casi.

Si diceva già da un po’ che Andrea Giambruno potesse tornare in TV. Ricordate? Era il conduttore di “Diario del giorno” fino a due anni fa, poi è sparito un po’ dai radar. Ma lui ha sempre detto di voler tornare a condurre un programma, e infatti qualcuno gli ha chiesto se avrebbe voglia di tornare in Mediaset. E lui ha risposto: “Andrea Giambruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?”. Insomma, sembra quasi che non si ricordino nemmeno perché è stato allontanato, per via di alcuni comportamenti un po’ discutibili con le colleghe di Rete 4. Ma ora sembra che sia il momento di voltare pagina, anche perché è stato proprio l’AD a non volerlo più.

E poi c’è Enrico Mentana. Qualche settimana fa ha pubblicato un post un po’ misterioso, e c’era chi pensava che stesse per lasciare La7. Ma non è vero, come ha confermato anche la rete. Però, visto che è stato uno dei volti del Tg5 per dieci anni, un ritorno a Mediaset non sarebbe stato così strano. E infatti, a chi gli ha chiesto se Mentana sarebbe il benvenuto, Pier Silvio ha risposto: “Mentana? Se lui vuole le porte sono aperte”.